大师课水准！BTS防弹少年团JIN在军队教组员跳舞拿了比赛第一，奖励一天休假

防弹少年团JIN在军队里也继续施展唱歌跳舞的才华。

日前，韩国各大网站和SNS上惊爆JIN入伍后的军队生活趣事，有人透露前不久军队举办了迎新春的特技大赛，大家纷纷亮出拿手绝技。 身为风靡全球的爱豆团防弹少年团的大哥，JIN自然也拼尽全力帮助战友完成节目，认真教自己的组员跳舞，最后在大会上拿到了一等奖，奖励则是一天的休假，这对入伍的人来说是非常大的奖励了。



听到这则消息的粉丝和网友们纷纷留言称：「这根本就是大师课啊」、「他不拿第一谁拿第一？」 、「在军队里的号召力和领导力也不一般」等。

其实人高马大的JIN在防弹少年团内并非主舞担当，刚出道初期因为舞技一般而总分布於整体队形的末尾并且对称位置，通常不担任技巧性或者对舞姿要求很高的舞蹈C位，但他也从未拖过团队后腿。 后期的JIN舞技进步很大，卡点准确、动作柔软了不少，律动性也强了起来，观赏性越来越高。



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