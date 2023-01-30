[分集劇情]《木偶的季節》開播啦！金正賢一人飾三角，前世恩愛私奔、再見面竟痛下殺手！（EP.1）

金正賢和林秀香主演的MBC奇幻劇《木偶的季節》上週六正式開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

MBC《木偶的季節》是一部奇幻愛情劇，劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。



*以下包含《木偶的季節》第1集關鍵劇情！



貢女與武士

幾百年前，林秀香飾演的貢女雪姬和金正賢飾演的武士吳炫墜入愛河，但雪姬即將被進貢與他人成親。 武將試圖救她但遭到反殺，貢女眼睜睜看著愛人去世，在見到「夫君」後憤怒地用頭簪刺死對方，隨後自盡。 從此，武將受罰在陰間當引渡亡者的「木偶」，女子則每次轉世都重複自我了斷的命運，陰陽兩隔。



未能相認的生母

時間回到現代，醫生韓季節（林秀香 飾）被醫鬧患者家屬擠出原本的醫院，只好帶著三流學校的資歷重新求職。 韓季節幼時目睹媽媽因車禍去世而立志從醫，被炒後祈求神明和媽媽幫助，這時出現一名陌生男子接住險些跌倒的她，遺落一枚戒指項鏈後神秘消失。



韓季節認為該男子是媽媽顯靈，拜託當警察的弟弟幫忙尋找，不料在必成醫院遇到了長相一模一但不記得這件事的面試官：都鎮宇教授。 都鎮宇開後門錄取她，其實是希望她作證：都鎮宇幼時被領養到美國，當醫生後一直想讓生母張美順看看自己有多優秀，但還沒來得及相認，生母竟死在自己的手術台上。 都鎮宇懷疑事故原因是有人將CT掉包，而韓季節剛好聽到醫院高層的相關對話。



木偶的季節

韓季節既無學歷也沒背景，最怕在業內樹敵，但良心告訴她必須為都鎮宇作證。 出庭這天都鎮宇不接電話，韓季節找去他家小區，竟見到都鎮宇從樓上墜落、鮮血直流。 韓季節努力為他做CPR，一陣暴風雪後，都鎮宇已經閉上的眼睛突然睜大並站了起來，看起來非常健康，還扼住韓季節的脖子、說要殺死醒來後見到的第一個人！

原來他已經不是都鎮宇，而是工作99年後獲得99天假期的木偶。 玉神和角神（覺神）開來黃金車「接駕」，準備在木偶的季節盡心侍奉。



下集預告裡，木偶本來很討厭韓季節，但發現自己會受到她控制後，認為她是可以解開自己詛咒的人，開心地決定留在她身邊守護！《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



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