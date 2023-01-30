[分集剧情]《木偶的季节》开播啦！金正贤一人饰三角，前世恩爱私奔、再见面竟痛下杀手！（EP.1）

金正贤和林秀香主演的MBC奇幻剧《木偶的季节》上周六正式开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

MBC《木偶的季节》是一部奇幻爱情剧，剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。



*以下包含《木偶的季节》第1集关键剧情！



贡女与武士

几百年前，林秀香饰演的贡女雪姬和金正贤饰演的武士吴炫坠入爱河，但雪姬即将被进贡与他人成亲。 武将试图救她但遭到反杀，贡女眼睁睁看著爱人去世，在见到「夫君」后愤怒地用头簪刺死对方，随后自尽。 从此，武将受罚在阴间当引渡亡者的「木偶」，女子则每次转世都重复自我了断的命运，阴阳两隔。



未能相认的生母

时间回到现代，医生韩季节（林秀香 饰）被医闹患者家属挤出原本的医院，只好带著三流学校的资历重新求职。 韩季节幼时目睹妈妈因车祸去世而立志从医，被炒后祈求神明和妈妈帮助，这时出现一名陌生男子接住险些跌倒的她，遗落一枚戒指项链后神秘消失。



韩季节认为该男子是妈妈显灵，拜托当警察的弟弟帮忙寻找，不料在必成医院遇到了长相一模一但不记得这件事的面试官：都镇宇教授。 都镇宇开后门录取她，其实是希望她作证：都镇宇幼时被领养到美国，当医生后一直想让生母张美顺看看自己有多优秀，但还没来得及相认，生母竟死在自己的手术台上。 都镇宇怀疑事故原因是有人将CT掉包，而韩季节刚好听到医院高层的相关对话。



木偶的季节

韩季节既无学历也没背景，最怕在业内树敌，但良心告诉她必须为都镇宇作证。 出庭这天都镇宇不接电话，韩季节找去他家小区，竟见到都镇宇从楼上坠落、鲜血直流。 韩季节努力为他做CPR，一阵暴风雪后，都镇宇已经闭上的眼睛突然睁大并站了起来，看起来非常健康，还扼住韩季节的脖子、说要杀死醒来后见到的第一个人！

原来他已经不是都镇宇，而是工作99年后获得99天假期的木偶。 玉神和角神（觉神）开来黄金车「接驾」，准备在木偶的季节尽心侍奉。



下集预告里，木偶本来很讨厌韩季节，但发现自己会受到她控制后，认为她是可以解开自己诅咒的人，开心地决定留在她身边守护！《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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