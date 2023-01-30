這是潤娥還是申鉉彬〜精品Miu Miu最新全球代言人海報公開！濕髮貼臉造型特殊

近來成為精品品牌Miu Miu全球代言人的林潤娥，今日公開了一組最新造型畫報，與以往她給人的長髮飄逸感覺不同，刻意打濕了頭髮讓髮量看起來變少又貼住臉頰，幾乎分辨不出這是潤娥還是《財閥家的小兒子》申鉉彬呢？

潤娥參與了義大利時尚精品Miu Miu在2023年的春夏季單品活動，並且是獲邀名單中唯一一位亞洲人士，因此也別具意義，特別是潤娥在此次Miu Miu全球活動中，與世界級攝影師Zoe Ghertner合作，以夢幻般的視覺和魅惑的氛圍展現了潤娥獨特的魅力，造成話題討論。

不僅如此，潤娥還與Kendall Jenner、Ever Anderson、Achol Ayor、Emma Corrin、Esther McGregor、Quintessa Swindell、Karolin Wolter等全世界著名藝術家一起，展現此次Miu Miu的全球性活動及其影響力。潤娥被選爲Miu Miu的代言人後，從畫報拍攝到參加巴黎時裝秀，在韓國海內外活動中都散發出獨一無二的存在感，因此令大家對潤娥今後在時尚界的步伐也充滿期待。



2022年潤娥不管在音樂、戲劇、電影等多方面領域都大放異彩，包含時尚領域也成為該品牌唯一入選的亞洲名人，而接下來她將與俊昊合作新電視劇《King the Land》，以及她主演的新電影《2點的約會》，2023年的潤娥將持續在各方面活躍。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞