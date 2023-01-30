金裕贞&金圣喆《莎翁情史》中成为一对恋人，采访金圣喆表明：「二度合作的话，想和她成为一家人」

金裕贞&金圣喆《莎翁情史》中成为一对恋人，采访金圣喆表明：「二度合作的话，想和她成为一家人」

画报   2023年1月30日   星期一11:00   MiJimin  

（封面图源：youtube@Allure Korea、FB@쇼노트）

两人未来务必要合作一部电视剧啊！真的很多人想看～。

金裕贞和金圣喆两人合作的全新舞台剧《莎翁情史》受Allure Korea邀请拍摄情侣写真，也接受了一系列的影片采访，当中提到了两人对彼此的初印象、再次合作的意愿，以及对方的作品。

▼更多照片可按下方推文观看。

剧里，金圣喆饰演16世纪备受瞩目的新人作家－威廉莎士比亚，金裕贞则饰演莎士比亚的爱人－薇奥拉，金裕贞还因为扮相太美而引发话题。
（图源：FB@쇼노트）（图源：FB@쇼노트）（图源：FB@쇼노트）

访谈中，两人聊到初次见面真的对彼此很陌生，金圣喆表现的很害羞，打完招呼后就不再多聊，金裕贞表示只觉得对方是个害羞的少年，金圣喆说自己是故意营造这种形象的（很成功啊XD）。
（图源：youtube@Allure Korea）

而金圣喆则提到自己是金裕贞的粉丝，一直都很想一起拍戏，所以听到可以合作舞台剧时非常期待，两人对排练的印象都是很开心很有趣的，在他眼中的金裕贞真的非常努力&用心，自己也因此反思了很多，相当佩服她。
（图源：youtube@Allure Korea）

Ｑ：不是16世纪，如果两人在20世纪再次相遇会怎么样？你会想和裕贞演戏吗？

金圣喆回答道：「我想和裕贞演家人，兄妹那样子，不知道会发生什么事情那种，我觉得会很有趣。」金裕贞在一旁也点头附和，表示认同。
（图源：youtube@Allure Korea）

金圣喆还对著镜头向提问的人反问：「对我的答案还满意吗？」金裕贞则补充说，两人要是有机会，能够再一起演戏就好了，因为舞台剧跟电视剧感觉很不一样，一定能擦出不一样的火花。
（图源：youtube@Allure Korea）

之后，金裕贞还分享了对金圣喆在《Sweet Home》特别出演时，印象非常深刻，同时也是她很喜爱的作品，接著又从其他作品看到了其他样貌，从那时就很关注他。
（图源：youtube@Allure Korea）

而金圣喆则提到了金裕贞主演的《云画的月光》，因为当时青春古装剧是相当难得且新鲜的题材，所以留下了很深刻的印象，还提到了最新作品《20世纪少女》，但因为声调很小声，被金裕贞反呛没自信，听起来不真诚，两人互相调侃的模样相当有趣。
（图源：youtube@Allure Korea）

此外，官方释出的排练花絮中，两人的氛围也很棒，期待两人未来有机会再一起演戏，让更多观众看到他们的CP火花。
（图源：FB@쇼노트）

延伸阅读：金裕贞&金圣喆话剧《莎翁情史》排练氛围超好，网友：「请合作电视剧吧！」、「这个组合好新鲜喔～」

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