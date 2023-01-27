金順玉+李智雅終於回來啦！搭李相侖演復仇大戲《潘朵拉：偽造的樂園》首版預告公開，3/11開播

tvN新劇《潘朵拉：偽造的樂園》今日公開第一版預告和李智雅單人海報，完美生活的背後掩藏著荒涼可怕的真相，女主角持槍站在其中、白裙和手上沾滿鮮血！

《潘朵拉：偽造的樂園》在企劃階段原名《First Lady》，是一出復仇劇，講述擁有眾人羨慕的生活的女子恢復過往記憶後，對隨意操縱自己命運的勢力展開懲罰的故事。 《妻子的誘惑》《The Penthouse》編劇金順玉團隊的玄智珉作家執筆，《One the Woman雙重人生》導演崔英勳執導。

預告片以豪華夢幻的宴會開場，李智雅飾演的洪泰拉和李相侖飾演的表在賢作為恩愛夫婦享受著眾人艷羨的目光。



幸福的時光被開香檳聲音打破，洪泰拉轉頭瞬間甩掉一枚耳墜，感到異樣的她突然發現自己置身於一片陰暗荒涼的廢墟。 字幕：「我的完美生活，原來只是某人的計劃。」



單人海報中，洪泰拉手持槍支、白色禮服被鮮血浸濕，眼中滿是怨恨與憤怒。 背後是一扇被封起的門、兩側還有野狗石像，令人好奇門後所掩藏的可怕真相。



洪泰拉一直以為自己的生活十分完美，直到記憶復甦才驚覺一切都是別人的計劃，為保護自己和家人而展開徹底的、激烈的復仇。

李智雅和金順玉編劇上一次合作是兩年前風靡全亞洲的《The Penthouse》系列，劇情狗血又刺激、賺足話題度，雖然主角群反復復活等設定不時遭到詬病，仍讓很多人一連三季追得停不下來。 這一次加入李相侖、張熙軫、朴基雄等新鮮血液，當時的主演之一奉太奎也繼續出演，3月11日即將首播。



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