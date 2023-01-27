金顺玉+李智雅终於回来啦！搭李相仑演复仇大戏《潘朵拉：伪造的乐园》首版预告公开，3/11开播

tvN新剧《潘朵拉：伪造的乐园》今日公开第一版预告和李智雅单人海报，完美生活的背后掩藏著荒凉可怕的真相，女主角持枪站在其中、白裙和手上沾满鲜血！

《潘朵拉：伪造的乐园》在企划阶段原名《First Lady》，是一出复仇剧，讲述拥有众人羡慕的生活的女子恢复过往记忆后，对随意操纵自己命运的势力展开惩罚的故事。 《妻子的诱惑》《The Penthouse》编剧金顺玉团队的玄智珉作家执笔，《One the Woman双重人生》导演崔英勋执导。

预告片以豪华梦幻的宴会开场，李智雅饰演的洪泰拉和李相仑饰演的表在贤作为恩爱夫妇享受著众人艳羡的目光。



幸福的时光被开香槟声音打破，洪泰拉转头瞬间甩掉一枚耳坠，感到异样的她突然发现自己置身於一片阴暗荒凉的废墟。 字幕：「我的完美生活，原来只是某人的计划。」



单人海报中，洪泰拉手持枪支、白色礼服被鲜血浸湿，眼中满是怨恨与愤怒。 背后是一扇被封起的门、两侧还有野狗石像，令人好奇门后所掩藏的可怕真相。



洪泰拉一直以为自己的生活十分完美，直到记忆复苏才惊觉一切都是别人的计划，为保护自己和家人而展开彻底的、激烈的复仇。

李智雅和金顺玉编剧上一次合作是两年前风靡全亚洲的《The Penthouse》系列，剧情狗血又刺激、赚足话题度，虽然主角群反复复活等设定不时遭到诟病，仍让很多人一连三季追得停不下来。 这一次加入李相仑、张熙轸、朴基雄等新鲜血液，当时的主演之一奉太奎也继续出演，3月11日即将首播。



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