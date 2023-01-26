「涎鎮吶，妳的老公居然出演《劉QUIZ》了！」《黑暗榮耀》鄭星一看到劉在錫「忍笑失敗」，大談與現實老婆的遠距戀愛 韓韶禧新年開喝大醉特醉，醉倒地上被疊積木、躺大馬路起不來！網友：這是我過年寫照？

居然還有這種「撞臉」！劉在錫終於和鄭星一見面了～XD











上週便有消息傳出，因出演《黑暗榮耀》而爆紅的鄭星一，將作客tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與劉在錫、曹世鎬相遇。先前有網友指出，認為「劉在錫與鄭星一長得相像」，節目組當然不會錯過這個話題，直接讓劉在錫及曹世鎬模仿《黑暗榮耀》的「名場面」、在棋室裡下棋！（最後一張照片太好笑XD）

다음주 유퀴즈 정성일 배우님이야 ! pic.twitter.com/ymC2rwQQCR — 빈 (@binri_) January 25, 2023

該期節目將於下週播出，並公開預告影片。影片開頭是《黑暗榮耀》裡，鄭星一在棋室中尋找宋慧喬的身影，下一秒卻變成劉在錫尋找曹世鎬的身影，當然投入失敗！

擁有「相似臉」的劉在錫終於和鄭星一見面了！鄭星一還盯著劉在錫的臉仔細瞧瞧，最終是忍不住笑。鄭星一表示，曾問過金銀淑作家有沒有考慮過其他演員飾演自己的角色，結果作家馬上回答：「一開始就決定是你了」，讓MC們不禁感嘆；而鄭星一的身材也成為話題，他靠著買一本書自學，只用八週便塑型成功。

在現實生活中，鄭星一為已婚，他也將在《劉QUIZ》分享與老婆的故事。3年間，老婆在美國、自己在韓國。即使如此，鄭星一也還是想和妻子交往。MC們大喊：「這是網戀吧？網戀！」想知道如同電影般的鄭星一的戀愛故事，還請鎖定節目囉！

另外，《黑暗榮耀》第2部份將於3月10日公開，近期公開‎特別預告‎影片，引發許多討論。

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