[分集劇情]《浪漫速成班》「以後吃不到這家的便當怎麼辦啊〜」全道嬿身段超軟媽媽VS鄭敬淏捍衛正義名師（EP.3 - 4）

[有雷]《浪漫速成班》開播四集收視直線上升，鄭敬淏留意到班上一位成績優異又聰明的女學生南海伊，想不到竟是他最愛吃的「國家代表小菜店」社長的女兒！鄭敬淏與全道嬿從偷拍衝突到老闆與常客，現在又多了一層關係是補習班老師與學生家長！

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《浪漫速成班》數學名師崔直說（鄭敬淏飾）雖喬裝去買小菜還送上新手機致歉，但仍被識破身份，此時店外玻璃卻被鋼珠彈擊中而應聲破裂，大家只好一起到警方備案，崔直說向警方表示很可能對方是衝著他而來。社長南行善（全道嬿飾）每天忙著替女兒海伊排隊搶前排位置，很快地，海伊在班上的優秀表現也讓崔直說注意到她。



崔直說每日光臨小菜店，不過總在打烊前才有空來，還被南海伊潑了一身濕。手忙腳亂收拾的情況下海伊進了家門，還開心向媽媽介紹這就是數學名師崔直說！南行善覺得自己有太多對不起老師的地方，索幸做了一堆精緻小菜請老師拿回去與公司同仁分享。不過崔直說卻臨時被院長約晚餐、巧遇老友等，回去時也聽到大家開心享受著沒有上司的晚餐，讓他感到孤獨。



全校第一方秀雅的母親，利用自己的勢力要求7人菁英班提早開課，補習班院長言聽計從馬上照辦，並立即舉辦能力測驗，南海伊以優異成績入選。但其中有一位不良學生榮敏的媽媽想靠關係把自己的兒子弄進團隊，於是秀雅媽媽聯合原本與她起衝突的善才媽媽（張英南飾），一起想辦法擠走最無權無勢但卻在成績上造成最大威脅的南海伊。



海伊得知自己的資格被取消，難過地告訴媽媽。此時南行善則是來到補習班據理力爭，甚至在街上拿著大聲公要求與補習班院長對話，對於這樣的難纏家長，補習班祭出了黑名單，讓海伊再也無法報名這家補習班任何一門課程。崔直說得知此事也非常不滿，向院長表示若有這樣不公平的事情，他也將退出7人菁英班的教學。但秀雅等人向老師表達抗議，不能為了一人而犧牲了其他人的權益，於是崔直說仍繼續上課。但南行善非常生氣，在店門口貼出了「本店不賣給驕傲補習班員工及相關人員」，當然包含崔直說老師。



替補南海伊的榮敏，在第一堂課就對崔直說出言不遜，而崔直說將他請出教室，不過稍晚他也遭到了鋼珠彈的攻擊，甚至被逼到失足墜樓！這是否會被媽媽們認為是崔直說造成的呢？鋼珠彈襲擊客到底是誰？他的目的為何？仍是一個謎團。崔直說此時來到了小菜店，向南行善社長提出了想對南海伊進行個別指導的要求! 名師也是在乎好學生的!



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