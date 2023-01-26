「涎镇呐，你的老公居然出演《刘QUIZ》了！」《黑暗荣耀》郑星一看到刘在锡「忍笑失败」，大谈与现实老婆的远距恋爱 韩韶禧新年开喝大醉特醉，醉倒地上被叠积木、躺大马路起不来！网友：这是我过年写照？

居然还有这种「撞脸」！刘在锡终於和郑星一见面了～XD











上周便有消息传出，因出演《黑暗荣耀》而爆红的郑星一，将作客tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，与刘在锡、曹世镐相遇。先前有网友指出，认为「刘在锡与郑星一长得相像」，节目组当然不会错过这个话题，直接让刘在锡及曹世镐模仿《黑暗荣耀》的「名场面」、在棋室里下棋！（最后一张照片太好笑XD）

다음주 유퀴즈 정성일 배우님이야 ! pic.twitter.com/ymC2rwQQCR — 빈 (@binri_) January 25, 2023

该期节目将於下周播出，并公开预告影片。影片开头是《黑暗荣耀》里，郑星一在棋室中寻找宋慧乔的身影，下一秒却变成刘在锡寻找曹世镐的身影，当然投入失败！

拥有「相似脸」的刘在锡终於和郑星一见面了！郑星一还盯著刘在锡的脸仔细瞧瞧，最终是忍不住笑。郑星一表示，曾问过金银淑作家有没有考虑过其他演员饰演自己的角色，结果作家马上回答：「一开始就决定是你了」，让MC们不禁感叹；而郑星一的身材也成为话题，他靠著买一本书自学，只用八周便塑型成功。

在现实生活中，郑星一为已婚，他也将在《刘QUIZ》分享与老婆的故事。3年间，老婆在美国、自己在韩国。即使如此，郑星一也还是想和妻子交往。MC们大喊：「这是网恋吧？网恋！」想知道如同电影般的郑星一的恋爱故事，还请锁定节目罗！

另外，《黑暗荣耀》第2部份将於3月10日公开，近期公开‎特别预告‎影片，引发许多讨论。

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