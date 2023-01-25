鄭敬淏♥秀英一起養的狗狗「淏英」友情客串《浪漫速成班》，難怪「崔直說」也直呼可愛 XD

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在《浪漫速成班》第3集中，崔直說（鄭敬淏 飾）正在看天空媽媽網的評論，當中有個貼文的標題是「崔直說就像隻狗」。

他馬上點了進去，一看到照片就說：「哎呀～嚇我一跳」，後來覺得狗狗太可愛，還按了推薦 XD 照片中的狗狗其實是鄭敬淏和秀英一起養的「淏英」啦！



而鄭敬淏和秀英一起養了兩隻狗狗，黑色臘腸犬名叫「淏英」，「淏」來自鄭敬淏，「英」來自秀英，連名字都很甜啊～而白色比熊叫「愛鳳」，鄭敬淏忙的時候則交給秀英，秀英工作忙的時候就由鄭敬淏照顧，之前常在他們的 IG 看到狗狗的照片。



《浪漫速成班》目前播至第4集，收視從一開始的4％漲到7.5％。由於媽媽之間的「交易」，讓本來錄取全方位管理班的海伊（盧允瑞 飾）被淘汰，南行善（全道嬿 飾）氣到到補習班抗議，最後院長把海伊列入黑名單。這集尾聲中，崔直說到國家代表小菜店對南行善說：「讓妳女兒重新上課吧！她可以單獨上我的課，個別指導。」還意味深長地說道：「但是我有條件。」感覺提出的條件就是用小菜交換，好期待下集播出！



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