《頭腦共助》收視回溫啦～女兒竟被媽媽指控弒父！鄭容和&車太鉉替女兒還公道、「救贖」媽媽（EP.5-6）

《頭腦共助》首週兩集還有5.2%、4.1%收視率，豈知上週收視降到3.9%、3.3%，情況看起來似乎很不樂觀。

不過，本週回溫來到4.3%、4.4%，和同檔期的《Trolley：命運交叉點》收視不分軒輊互有領先。也許是因為題材涉及兒童犯罪、邪教，比較特別且辦案過程緊湊、有反轉，因此收到不錯的效果。

本週談述一起「女兒弒父」的案子，聽到兒童害人，一般大眾理應認為事情有鬼，申河路（鄭容和 飾）與琴明世（車太鉉 飾）等神經科學組的人當然也是這麼想，何況那個女孩智率患有失語症，不過……從智率腦中檢測的畫面可知，她口中的「惡魔」正是她自己。



神經科學組仍舊努力找尋蛛絲馬跡，試圖在事發現場找尋更多線索，也試圖從智率媽媽信奉的邪教那邊查找不法的證據。琴明世最終找到了關鍵證物「鏡子」，聯想智率腦中的畫面其實還有個人，就在她背後，也就是邪教創辦人「代理者大人」。



琴明世與薛小貞（郭善英 飾）假扮夫妻潛入邪教組織，親眼體驗了恐怖的驅魔儀式，而申河路再利用智率媽媽容易受洗腦的腦袋，適時扮演成邪教示為真神的「救援者大人」。這整個過程刺激又搞笑也許也是收視回升的關鍵。



最終，智率媽媽開口指認「代理者大人」才是真凶，智率也因申河路的推測順利找到病因，摘除了畸胎瘤繼而治好失語症。

尷尬的是，申河路和「朋友」黃東宇（鄭東煥 飾）見面，黃東宇卻打擊他：反讓那女人（智率媽媽）因為要面對問題跌入了地獄。幸好，申河路轉念請求智率媽媽：「要先愛自己，要相信自己才能得到救贖。」



目前播完第6集尚未有第7集預告，不知道接下來還有什麼案件等著神經科學組呢？本週也揭曉申河路因為過往的事故罹患過失語症，當年的事故真正來龍去脈是？

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