韓版《七月與安生》預告公開，感性氛圍感拉滿！青春閨蜜金多美&全少妮因邊佑錫產生裂痕

金多美、全少妮、邊佑錫主演的電影《Soulmate》近日公開首版預告，鏡頭聚焦兩位女生的友情與哀傷，細膩的情緒氛圍讓人期待值更加拉高！

《Soulmate》翻拍自周冬雨和馬思純主演的《七月與安生》，原版講述兩個性格迥異的女生因一名男生的出現而遇到不同的命運安排。 韓版則以溫暖清淡的感性為基調，描述第一次見面就認出彼此的兩個朋友「微笑」（金多美 飾）和「夏恩」（全少妮 飾），與「振宇」（邊佑錫 飾）一起經曆喜悅、悲傷、悸動、思念的故事。



日前公開的海報裡金多美和全少妮彼此依靠、在海邊牽手奔跑，文案寫道：「最閃耀的那段時光，我們在一起。」



預告片更細膩地透露了少女之間複雜微妙的互動與轉變。 金多美對應的是原版裡周冬雨的「安生」，全少妮飾演馬思純的「七月」，一個在畫室裡一個在教室，但不妨礙她們用手機暗暗聊天，一起玩一起瘋。



某天全少妮面前多了一個男生，金多美開始打不通她的電話。 三人一起在海邊嬉戲，但歡樂時光會持續到合適？ 金多美讀白：「天氣又熱、課程又無趣，困倦慵懶的日子裡... 妳出現了。」



初遇的1998年，初戀的2004年，成為大人的2010年，追隨蹤跡的2014年，以及被思念充滿的現在。 2023年3月，《Soulmate》即將通過大熒幕與觀眾見面！



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