《头脑共助》收视回温啦～女儿竟被妈妈指控弑父！郑容和&车太铉替女儿还公道、「救赎」妈妈（EP.5-6）

《头脑共助》首周两集还有5.2%、4.1%收视率，岂知上周收视降到3.9%、3.3%，情况看起来似乎很不乐观。

不过，本周回温来到4.3%、4.4%，和同档期的《Trolley：命运交叉点》收视不分轩轾互有领先。也许是因为题材涉及儿童犯罪、邪教，比较特别且办案过程紧凑、有反转，因此收到不错的效果。

本周谈述一起「女儿弑父」的案子，听到儿童害人，一般大众理应认为事情有鬼，申河路（郑容和 饰）与琴明世（车太铉 饰）等神经科学组的人当然也是这么想，何况那个女孩智率患有失语症，不过……从智率脑中检测的画面可知，她口中的「恶魔」正是她自己。



神经科学组仍旧努力找寻蛛丝马迹，试图在事发现场找寻更多线索，也试图从智率妈妈信奉的邪教那边查找不法的证据。琴明世最终找到了关键证物「镜子」，联想智率脑中的画面其实还有个人，就在她背后，也就是邪教创办人「代理者大人」。



琴明世与薛小贞（郭善英 饰）假扮夫妻潜入邪教组织，亲眼体验了恐怖的驱魔仪式，而申河路再利用智率妈妈容易受洗脑的脑袋，适时扮演成邪教示为真神的「救援者大人」。这整个过程刺激又搞笑也许也是收视回升的关键。



最终，智率妈妈开口指认「代理者大人」才是真凶，智率也因申河路的推测顺利找到病因，摘除了畸胎瘤继而治好失语症。

尴尬的是，申河路和「朋友」黄东宇（郑东焕 饰）见面，黄东宇却打击他：反让那女人（智率妈妈）因为要面对问题跌入了地狱。幸好，申河路转念请求智率妈妈：「要先爱自己，要相信自己才能得到救赎。」



目前播完第6集尚未有第7集预告，不知道接下来还有什么案件等著神经科学组呢？本周也揭晓申河路因为过往的事故罹患过失语症，当年的事故真正来龙去脉是？

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