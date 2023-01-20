宋慧喬最新影片果汁美爆發，與《黑暗榮耀》判若兩人！「極限二選一」面露狐疑，劇中最生氣台詞是這句！

宋慧喬近日接受《ELLE Korea》拍攝，除了透露與新劇《黑暗榮耀》有關的話題外，更嘗試出道以來第一次以回答粉絲提問方式接受訪問，讓人看到她開朗真實的另一面。

Netflix新劇《黑暗榮耀》去年底公開第一部後話題度爆炸，宋慧喬飾演的文同珢雖然是校園暴力受害者，但縝密佈局、深謀遠慮、處變不驚，展現出強大的復仇意志和執行能力，讓觀眾無比期待後半部。





劇中的同珢只為復仇而活，長期勞碌又營養不良，外形氣質幾乎形容枯槁，讓人十分心疼。 而接受采訪時的宋慧喬讓人眼前一亮：紅潤臉頰、飽滿嘴唇、亮晶晶的眼神光，仿彿一下子年輕了10歲！



被問到《黑暗榮耀》中最讓她火大的台詞，宋慧喬選了加害者與同珢重逢後講的那句：「我們對她有那麼過分嗎？」 宋慧喬：「這句話不是出於抱歉，只是單純在回憶。 給對方造成那麼大傷害卻完全不記得，真的非常令人生氣。」



balance game二選一提問：「加了薄荷巧克力的披薩vs用養樂多煮的泡麵」，宋慧喬露出十分困惑的表情XD思索後選擇披薩因為可以把不想吃的挑掉，但煮麵真的躲也躲不開XD對於「如果去無人島，要無限牙膏牙刷還是無限洗發水護發素？」 宋慧喬灑脫表示：「僅自己一人嗎？ 那麼這些都不需要，直接去就可以了。」 完全沒在乎形象XD



《黑暗榮耀》將在3月10日公開後半部，期待同珢毫不留情的復仇！



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