婚後還是一樣旺！張娜拉才與張赫合作新戲《Family》三續前緣，確定再演出新劇《Happy End》

張娜拉去年6月初宣布月底結婚，很快就有新戲《Family》邀約，而昨（18）日再被證實接演新劇《Happy End》。

根據昨（18）日‎《STARNEWS》‎報導，張娜拉將成為「家具品牌代表」，因為新劇《Happy End》正是那樣的人物設定。而根據後續‎《Joynews24》‎報導，張娜拉經紀公司Rawon Culture證實張娜拉出演。

《Happy End》講述有過不幸童年的女主角相當沉醉於成功的人生，後來試圖擺脫慾望和執著的故事，導演為《今日的網漫》、《醫生耀漢》趙秀沅導演，除了張娜拉之外的選角還在緊鑼密鼓進行中。

張娜拉飾演女主角「徐在元」，徐在元身為生活家具品牌代表，是個縝密又冷靜的人物，為了滿足自己的無盡慾望，不停的往前奔跑著，據悉會展現過去沒有展現過的慾望人物。



張娜拉去年6月完婚，休息一陣子在8月就展開了新劇《Family》的拍攝，目前還在拍攝中。《Family》由於是她與張赫繼2002《開朗少女成功記》、2014《命中注定我愛你》及獨幕劇《久違的再見》後「三續前緣」四搭的作品，備受觀眾期待。



想不到《Family》拍攝期間，張娜拉又有了新劇《Happy End》邀約，可以說成為「人妻」依舊炙手可熱，甚至有「更旺」的趨勢。另外，《Happy End》劇名也讓粉絲頻頻聯想她2016年與鄭敬淏主演的《再一次Happy Ending》呢！



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