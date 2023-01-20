宋慧乔最新影片果汁美爆发，与《黑暗荣耀》判若两人！「极限二选一」面露狐疑，剧中最生气台词是这句！

宋慧乔近日接受《ELLE Korea》拍摄，除了透露与新剧《黑暗荣耀》有关的话题外，更尝试出道以来第一次以回答粉丝提问方式接受访问，让人看到她开朗真实的另一面。

Netflix新剧《黑暗荣耀》去年底公开第一部后话题度爆炸，宋慧乔饰演的文同珢虽然是校园暴力受害者，但缜密布局、深谋远虑、处变不惊，展现出强大的复仇意志和执行能力，让观众无比期待后半部。





剧中的同珢只为复仇而活，长期劳碌又营养不良，外形气质几乎形容枯槁，让人十分心疼。 而接受采访时的宋慧乔让人眼前一亮：红润脸颊、饱满嘴唇、亮晶晶的眼神光，仿佛一下子年轻了10岁！



被问到《黑暗荣耀》中最让她火大的台词，宋慧乔选了加害者与同珢重逢后讲的那句：「我们对她有那么过分吗？」 宋慧乔：「这句话不是出於抱歉，只是单纯在回忆。 给对方造成那么大伤害却完全不记得，真的非常令人生气。」



balance game二选一提问：「加了薄荷巧克力的披萨vs用养乐多煮的泡面」，宋慧乔露出十分困惑的表情XD思索后选择披萨因为可以把不想吃的挑掉，但煮面真的躲也躲不开XD对於「如果去无人岛，要无限牙膏牙刷还是无限洗发水护发素？」 宋慧乔洒脱表示：「仅自己一人吗？ 那么这些都不需要，直接去就可以了。」 完全没在乎形象XD



《黑暗荣耀》将在3月10日公开后半部，期待同珢毫不留情的复仇！



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