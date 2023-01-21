是《恋慕》小朴恩斌也是《2521》金敏彩！崔明彬近期刚好都在两部月火剧演主角「女儿」 [分集剧情]《爱情的理解》「你现在幸福吗？」柳演锡一句话动摇文佳煐！决定让一切回到原点！（EP.9 - 10） 《黑暗荣耀》辛睿恩其实搞笑女！上节目完全没有包袱，当年还有「被公司禁止出演综艺」的传闻XD 推荐阖家观赏的11部温馨韩剧！《我是遗物整理师、山茶花开时》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望与《财阀家的小儿子》「二伯」赵汉哲三度合作 快忘了《黑暗荣耀》里憔悴的她吧～这才是宋慧乔正确打开方式！

辛睿恩在《黑暗荣耀》饰演朴涎镇的少年时期，展现成熟的演技，获得很大的好评。

剧中，朴涎镇恶毒地折磨文同珢（郑知苏 饰）的场面给很多观众带来冲击，真的坏到极点！



随著《黑暗荣耀》大热，辛睿恩过去出演的综艺也被翻出，其实是个搞笑女呀！在《穷游豪华团》中和成员一起品尝芒果，首先吃一口的圭贤说：「是这种味道吗？」对强烈的酸味啧啧称奇，李龙真也说：「是维生素啊！」虽然所有人都摇头说不好吃，但辛睿恩豪气地咬了一口，马上露出痛苦的表情，因为难以承受酸味，更直接把水果吐到地上。

爲了照顾自己的节目分量，她还跳起可爱的舞蹈，不管在哪都可以唱歌，嗨到连圭贤都低头（笑），其他成员都笑出来。这影片近日再次获得关注，不少人表示：「太好笑了」、「在《黑暗荣耀》看到辛睿恩后，每当害怕的时候就看这个」、「当时有传闻说出演这个后，被公司禁止出演综艺」等，不过这是开玩笑啦～是因为在节目中太搞笑，形象有著超大反差，之后她还是有出演其他综艺啦 XD



而辛睿恩接下来的新作品《花书生热爱史》是与厉云、姜勋、郑干柱搭挡，讲述打破所有固定观念的寄宿家庭「梨花园客栈」的主人尹端午和怀有秘密的寄宿生花书生三人帮，四位青春演绎的清新无邪的神秘浪漫喜剧史剧，预计在3月播出。日前公开的预告中，辛睿恩的古装造型超级美，期待她接下来的表现呀～



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