上班超元氣！Red Velvet Wendy上班路造型＋開心上工引討論！網友：誰上班這麼開心XD

Wendy成為大家的活力來源！

韓國藝人的「上班路」，是藝人與粉絲、媒體的另類交流管道，短短一段路程，許多人會在此守候，以便看到喜歡的藝人，加上媒體搶著拍攝，成為宣傳曝光的好時機，也是藝人展現服裝品味的時刻。



上班路上最常成為熱門拍攝對象的，就是Red Velvet成員Wendy了！先前就曾因服裝造型在論壇引起話題，相較於一般藝人較為鮮明的服飾，Wendy以多變風格搭配，套裝造型不死板，也襯托出年輕氣息，成為上班族女生最常參考的服裝範本！



Wendy穿上休閒的牛仔褲配T恤，更顯得活潑！不過更引人注意的是，Wendy總是蹦蹦跳跳的現身上班路、奔向粉絲，顯然對上班充滿熱忱呢！也因此讓網友超好奇，有人回覆：「怎麼上班這麼有活力」、「剛好跟我上班相反ㅋㅋ」，不少人也表示，Wendy太可愛啦總是這麼有活力！



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