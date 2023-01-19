上班超元气！Red Velvet Wendy上班路造型＋开心上工引讨论！网友：谁上班这么开心XD

Wendy成为大家的活力来源！

韩国艺人的「上班路」，是艺人与粉丝、媒体的另类交流管道，短短一段路程，许多人会在此守候，以便看到喜欢的艺人，加上媒体抢著拍摄，成为宣传曝光的好时机，也是艺人展现服装品味的时刻。



上班路上最常成为热门拍摄对象的，就是Red Velvet成员Wendy了！先前就曾因服装造型在论坛引起话题，相较於一般艺人较为鲜明的服饰，Wendy以多变风格搭配，套装造型不死板，也衬托出年轻气息，成为上班族女生最常参考的服装范本！



Wendy穿上休闲的牛仔裤配T恤，更显得活泼！不过更引人注意的是，Wendy总是蹦蹦跳跳的现身上班路、奔向粉丝，显然对上班充满热忱呢！也因此让网友超好奇，有人回覆：「怎么上班这么有活力」、「刚好跟我上班相反ㅋㅋ」，不少人也表示，Wendy太可爱啦总是这么有活力！



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