《Missing：他們存在過2》「他」也在美好的時刻離開，村外的人卻哭成淚人兒（EP.8-10）

延續上週第8集內容，本週的第9、第10集對於夏允和永林失蹤的真相有了更多描述，另外吳一勇（金東輝 飾）與高刑警的情節也有重大進展。

上週播出的第8集，夏允表現了對香蕉牛奶的厭惡，這才知道夏允和永林是15年前喝了有心人士給的香蕉牛奶，才來到三工團的。可怕的是，三工團裡過去曾對孩子下手的崔永培，又出現想對夏允做壞事，前幾集愛麗絲遇到的人也是他。

為了澈底解決崔永培這個禍害，金旭（高洙 飾）找上了對崔永培下手的崔永培妻子，妻子相信了金旭的說詞，不願見到崔永培死了還在害人，很快就把崔永培的遺骨交出來，崔永培就此消失。

9、10集，老張大叔（許峻豪 飾）持續在找關於夏允和永林的線索，高刑警（南賢宇 飾）身上的志工服裝成了很大的提示。很快的，老張和李鐘雅如願找到那個傷害孩子的大嬸，老張卻落入她的手掌心。從11集預告可見，金旭與李鐘雅會前去拯救老張。



而以下才是本篇重點，也是本週最讓觀眾最有感觸的情節──高刑警終於安心上路了，他也像路河一樣，在美好的時刻從三工團消失。



早在第5集‎高刑警過世的時候就有許多觀眾留言表示不捨，表示高刑警也是有父母的人，一樣是「需要被守護的珍貴年輕人」，在他真正離開後，觀眾和三工團的村民一樣替他開心卻又捨不得。而高刑警是在美好的時刻離開，村外得知他過世的父母卻是哭斷腸，讓他臥底卻殉職的吳組長自責不已，親自向其父母傳達死訊也忍不住哭著跪下道歉，場面尤其令人難受。



另外，還有兩件重大進展，是吳一勇原來只是昏迷根本還沒死，歌利亞（金弼中，鄭允在 飾）把他藏了起來，因為他還需要吳一勇講出把貨物藏在哪，而歌利亞似乎死了又復生，來到三工團不久就消失了。殺害金弼中的才是真正犯罪首腦，他用歌利亞的名義繼續做壞事。

▼下集11集預告



▼文末復習高刑警離開、美好又感傷的片段



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