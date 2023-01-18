《Missing：他们存在过2》「他」也在美好的时刻离开，村外的人却哭成泪人儿（EP.8-10）

延续上周第8集内容，本周的第9、第10集对於夏允和永林失踪的真相有了更多描述，另外吴一勇（金东辉 饰）与高刑警的情节也有重大进展。

上周播出的第8集，夏允表现了对香蕉牛奶的厌恶，这才知道夏允和永林是15年前喝了有心人士给的香蕉牛奶，才来到三工团的。可怕的是，三工团里过去曾对孩子下手的崔永培，又出现想对夏允做坏事，前几集爱丽丝遇到的人也是他。

为了澈底解决崔永培这个祸害，金旭（高洙 饰）找上了对崔永培下手的崔永培妻子，妻子相信了金旭的说词，不愿见到崔永培死了还在害人，很快就把崔永培的遗骨交出来，崔永培就此消失。

9、10集，老张大叔（许峻豪 饰）持续在找关於夏允和永林的线索，高刑警（南贤宇 饰）身上的志工服装成了很大的提示。很快的，老张和李钟雅如愿找到那个伤害孩子的大婶，老张却落入她的手掌心。从11集预告可见，金旭与李钟雅会前去拯救老张。



而以下才是本篇重点，也是本周最让观众最有感触的情节――高刑警终於安心上路了，他也像路河一样，在美好的时刻从三工团消失。



早在第5集‎高刑警过世的时候就有许多观众留言表示不舍，表示高刑警也是有父母的人，一样是「需要被守护的珍贵年轻人」，在他真正离开后，观众和三工团的村民一样替他开心却又舍不得。而高刑警是在美好的时刻离开，村外得知他过世的父母却是哭断肠，让他卧底却殉职的吴组长自责不已，亲自向其父母传达死讯也忍不住哭著跪下道歉，场面尤其令人难受。



另外，还有两件重大进展，是吴一勇原来只是昏迷根本还没死，歌利亚（金弼中，郑允在 饰）把他藏了起来，因为他还需要吴一勇讲出把货物藏在哪，而歌利亚似乎死了又复生，来到三工团不久就消失了。杀害金弼中的才是真正犯罪首脑，他用歌利亚的名义继续做坏事。

▼下集11集预告



▼文末复习高刑警离开、美好又感伤的片段



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