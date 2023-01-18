空姐崔惠程...《黑暗榮耀》中最能引起觀眾共鳴的角色！

Netflix《黑暗榮耀》人氣高到不行！

《黑暗榮耀》一上線就收視率猛衝，不僅大女主角宋慧喬受到一致好評，就連所有配角都受到矚目，可謂一部劇帶紅了所有演員。扮演「無腦拜金女」美艷空姐崔惠程的車珠英也憑藉靚麗的外形、扎實的演技讓人眼前一亮。



崔惠程從學生時期開始就是欺負同珢（宋慧喬 飾）的霸凌小團體中的一員，但因為家境最差，經常被其他人呼來喚去，這也造就了她成人之後想要出人頭地，超過其他人的性格，可惜因為腦袋不怎麼靈光，光有野心卻無相匹配的能力，還很自負。 當同珢再次出現在她面前時，為了順利嫁入殷實之家，又不得不向同珢低頭。



車珠英精準抓住了崔惠程的情感和心理，依靠演技全然展示給了觀眾，是劇中不可或缺的角色，完美打造出了欺軟怕硬的無腦拜金女形象。 觀眾們對崔惠程的感情是複雜的，既同情她的出身（不富裕的家庭），又痛恨她殘忍對待同珢，對她做不到徹頭徹尾的恨。



在大部份觀眾看來崔惠程才是這個社會中最常見的人，和其他靠著繼承父母雄厚資產暢快而活的涎鎮（林智妍 飾）、宰寯（朴成勳 飾）等富二代不同，惠程能當上乘務員靠的是自己，有著不菲的年薪，職業也頗受羨慕他人。 然而這樣的她卻也是個見錢眼開，為了攀上有錢的男人不折手段、放棄了自尊的人物。



就為了一個男人，崔惠程願意放棄自己前途大好的空姐職業，在涎鎮等人的影響之下，婚紗、鑽戒必須是最貴最大的才是最好的。 虛榮的她因為沒錢買昂貴的衣服，竟然去偷洗衣店客人的衣服來穿。 在崔惠程看來，私下如何無底線、齷齪都可以，只要表面上光鮮亮麗即可。 在霸凌團體中，惠程永遠是富二代朋友們的小跟班，是召之即來揮之即去的存在，想發設法嫁給有錢人也只是為了提升自己的社會地位，想要嘗嘗被他人奉承的滋味而已。



這樣的崔惠程讓觀眾們覺得真實，也引發了眾人的共鳴，紛紛表示「似乎就是我們身邊會存在的人」，壞的不徹底，又好得不夠純粹。

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