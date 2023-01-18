空姐崔惠程...《黑暗荣耀》中最能引起观众共鸣的角色！

Netflix《黑暗荣耀》人气高到不行！

《黑暗荣耀》一上线就收视率猛冲，不仅大女主角宋慧乔受到一致好评，就连所有配角都受到瞩目，可谓一部剧带红了所有演员。扮演「无脑拜金女」美艳空姐崔惠程的车珠英也凭藉靓丽的外形、扎实的演技让人眼前一亮。



崔惠程从学生时期开始就是欺负同珢（宋慧乔 饰）的霸凌小团体中的一员，但因为家境最差，经常被其他人呼来唤去，这也造就了她成人之后想要出人头地，超过其他人的性格，可惜因为脑袋不怎么灵光，光有野心却无相匹配的能力，还很自负。 当同珢再次出现在她面前时，为了顺利嫁入殷实之家，又不得不向同珢低头。



车珠英精准抓住了崔惠程的情感和心理，依靠演技全然展示给了观众，是剧中不可或缺的角色，完美打造出了欺软怕硬的无脑拜金女形象。 观众们对崔惠程的感情是复杂的，既同情她的出身（不富裕的家庭），又痛恨她残忍对待同珢，对她做不到彻头彻尾的恨。



在大部份观众看来崔惠程才是这个社会中最常见的人，和其他靠著继承父母雄厚资产畅快而活的涎镇（林智妍 饰）、宰寯（朴成勋 饰）等富二代不同，惠程能当上乘务员靠的是自己，有著不菲的年薪，职业也颇受羡慕他人。 然而这样的她却也是个见钱眼开，为了攀上有钱的男人不折手段、放弃了自尊的人物。



就为了一个男人，崔惠程愿意放弃自己前途大好的空姐职业，在涎镇等人的影响之下，婚纱、钻戒必须是最贵最大的才是最好的。 虚荣的她因为没钱买昂贵的衣服，竟然去偷洗衣店客人的衣服来穿。 在崔惠程看来，私下如何无底线、龌龊都可以，只要表面上光鲜亮丽即可。 在霸凌团体中，惠程永远是富二代朋友们的小跟班，是召之即来挥之即去的存在，想发设法嫁给有钱人也只是为了提升自己的社会地位，想要尝尝被他人奉承的滋味而已。



这样的崔惠程让观众们觉得真实，也引发了众人的共鸣，纷纷表示「似乎就是我们身边会存在的人」，坏的不彻底，又好得不够纯粹。

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