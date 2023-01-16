SHINee迎15周年，珉豪感謝東方神起昌珉：出道時收到許多幫助！《閃耀國度》脫衣被虧：大白天在幹嘛呢！

感人的前輩愛！

韓團SHINee迎來出道15周年，很快的忙內成員泰民也將在近期退伍，讓粉絲閃窩們都超期待SHNee合體之日到來！成員間感情超好，陪大家走過許多歲月，先前論壇上大家就討論到「感覺不出SHINee已經出道這麼久了！」，大家真的太童顏了，看不出已經過三！



最近成員珉豪發行個人solo專輯《CHASE》，在節目上聊到出道以來種種經歷，特別感謝大家的支持，珉豪也感性說道：「作為偶像希望帶給大家更多正向的影響，不會對此感到壓力，反而很開心自己可以做到這些事。」不過在這數年間，也曾經歷過低潮時期，其中前輩東方神起的最強昌珉給自己不少幫助，聆聽煩惱、給建議等等，讓他很感謝。



作為演藝圈超級大前輩，東方神起對後輩們頗為照顧，留下無數美談。表演完經常謙虛的讓孩子們往前站，自己站在最後方，在後輩打招呼時也會開心的給予滿滿回應，引來滿滿盛讚！最近珉豪主演的Netflix韓劇《閃耀國度》上映，在劇中有脫衣服的大尺度戲碼，讓珉豪超害羞不敢讓朋友看！不過周遭好不只看完，昌珉甚至打電話給珉豪，直接問：大白天的在幹嘛！怎麼脫衣服了呢？對話讓人噴笑！



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