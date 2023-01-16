「書元老師」和「海娜老師」的Lovestagram？漫改劇《犬系戀人》車銀優、朴珪瑛紛紛曬出同款圍巾！

作為《犬系戀人》原著的粉絲，小編很好奇電視劇會怎麼呈現呢～

超人氣網漫《犬系戀人》（已完結）描述因為家庭詛咒，女主角「韓海娜」一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗。若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。某次聚餐，海娜喝醉了，錯把總是對她臭臉的同事「陳書元」，當成暗戀對象「李寶謙」親上去。該部作品將改編為電視劇，由車銀優、朴珪瑛、李玹雨等主演。









近期，飾演「陳書元」的車銀優通過個人Instagram分享一系列照片。他身穿黑色羽絨外套，並圍著寫有「今天也很可愛的狗」的文字的圍巾。（註：《犬系戀人》韓文原文為《오늘도 사랑스럽개》，為《今天也很可愛的狗》）







而飾演「韓海娜」的朴珪瑛，也在SNS分享同款圍巾。網友們紛紛表示：「電視劇還沒開播，書元老師和海娜老師就先上傳Lovestagram了呢～」

另外，車銀優近期在《Island》裡飾演「約翰」，與金南佶、李多熙、盛駿等人合作。

朴珪瑛除了《犬系戀人》外，待播作品還有《Celebrity》、《Sweet Home》第2季、第3季，都將通過Netflix公開。

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