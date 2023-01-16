《黑暗榮耀2》的課題：如何才能讓宋慧喬&李到晛的Loveline更有說服力

宋慧喬和李到晛的感情線，《黑暗榮耀》下半部該如何描寫呢？

Netflix新劇《黑暗榮耀》自2022年底一上線就展現了猛勁的實力，口碑和收視率雙雙在線，宋慧喬首次挑戰「腹黑女」形象就大受好評，該劇開播3日就進駐19國TOP10榜、全球非英語節目第3名，更是贏過了熱門劇《財閥家的小兒子》， 在Netflix「今日韓國TOP10系列」榜單中登頂。



《黑暗榮耀》分部播出，第一部主要圍繞文同珢（宋慧喬 飾）高中時期被霸凌，長大後當上老師決心復仇，並逐漸為正式復仇做鋪墊的過程展開。在此過程中，文同珢遇到了復仇助力者，慢慢向真正的仇人-以朴涏鎮為首的霸凌團體進攻。 一眾演員們的紮實演技備受好評，黑化的喬妹很有看頭，面容肅穆憔悴，唯獨一雙眼睛大而有神，又透著復仇的堅韌，引得無數劇迷們狂呼「姐姐是如此淡定，我看得如此瘋狂」。

不過有劇迷表示文同珢和朱如炡（李到晛 飾）之間的敘事存在遺憾。 前者是整部劇的中心人物，後者則是被拒絕多年卻始終心系她的癡情男，在知道對方的慘況之後不惜要成為她手中的匕首。 兩人說深不深，說淺也不淺的緣分讓很多劇迷認為不足以替對方復仇、甚至到殺人的地步，無法引起大家的共鳴，有種在復仇劇中硬要加入羅曼史元素的感覺，反倒影響了整部戲的脈絡。



不過電視劇也才演完上半部而已，並且上半部的最後也描寫了朱如炡的傷痛，他的父親在救治殺人犯時被殺，而殺人犯還一直給他寫著內容相同的威脅信，這正是朱如炡養成偏激又執著性格的關鍵。 同時，劇中還出現過朱如炡用手術刀練習殺人的鏡頭，想必下半部裡會有更多的細節來說服觀眾朱如炡為何心甘情願地成為文同珢的復仇之刃，而非僅僅只靠所謂的愛情。 不然單純靠愛意就替人殺人，難免落於俗套。



對於文同珢和朱如炡之間的情感，韓國網友們評論稱：「其實他倆的感情戲拍得蠻好的，不覺得妨礙劇情」、「我反而覺得因為朱如炡的存在，才讓文同珢更有人情味」、「雖然如炡是同珢的精神支柱，但我也不關注汝正的故事，更注重文同珢的敘事」、 「我也覺得兩人的感情有些突然，這麼多年執著於一個人太脫離現實了」、「每次李到晛出場都覺得很無趣，不是演員的問題，而是人設問題，和復仇沒什麼關係」等。

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