「书元老师」和「海娜老师」的Lovestagram？漫改剧《犬系恋人》车银优、朴圭瑛纷纷晒出同款围巾！

作为《犬系恋人》原著的粉丝，小编很好奇电视剧会怎么呈现呢～

超人气网漫《犬系恋人》（已完结）描述因为家庭诅咒，女主角「韩海娜」一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗。若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。某次聚餐，海娜喝醉了，错把总是对她臭脸的同事「陈书元」，当成暗恋对象「李宝谦」亲上去。该部作品将改编为电视剧，由车银优、朴圭瑛、李玹雨等主演。









近期，饰演「陈书元」的车银优通过个人Instagram分享一系列照片。他身穿黑色羽绒外套，并围著写有「今天也很可爱的狗」的文字的围巾。（注：《犬系恋人》韩文原文为《오늘도 사랑스럽개》，为《今天也很可爱的狗》）







而饰演「韩海娜」的朴圭瑛，也在SNS分享同款围巾。网友们纷纷表示：「电视剧还没开播，书元老师和海娜老师就先上传Lovestagram了呢～」

另外，车银优近期在《Island》里饰演「约翰」，与金南佶、李多熙、盛骏等人合作。

朴圭瑛除了《犬系恋人》外，待播作品还有《Celebrity》、《Sweet Home》第2季、第3季，都将通过Netflix公开。

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