Apink主唱恩地台北开唱! 惊喜送上中文歌<如果可以>

韩国人气女团Apink主唱EUN JI郑恩地，今天1月14日晚上6时在台北举行“2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”演唱会。在时隔接近四年后再次来到台湾跟歌迷见面，作为今次巡回演唱会首尔站后的第一站，恩地为粉丝（PANDA）准备了18首歌曲，在超过两小时的演出中用心演唱，为观众送上一个完美的音乐之旅。

回应今次演唱会主题，EUN JI郑恩地先以新专辑《log》中的主打作<나에게로 떠나는 여행>(Journey For Myself)揭开今晚的音乐旅程，接著继续保持轻快的节奏，为观众们送上 。恩地也希望再炒热粉丝的热情，因此特别准备了solo出道主打作<하늘바라기>(Hopefully Sky)，再加上之后的 以及 <너란 봄>(The Spring)，三首歌迷们非常熟悉的歌曲。而以应援认真而闻名的台湾粉丝也没有让恩地失望，在整齐的应援口号和全场亮起的手灯之下，令演唱会开始不久，就已成功把气氛推上高峰，跟首尔场不遑多让。



EUN JI郑恩地得天独厚的悦耳声线，在换上另一套服装后，她深情的<서른즈음에>(About Thirty)、<두고 왔나 봐요>(Stay)、<후>(Whoo)等歌曲，而歌迷也静心细听恩地的演绎。不少粉丝大赞EUN JI的现场演绎比CD还动听，因为他们都可以感受到恩地在现场演唱时投入的感情，让全场PANDA也听得如痴如醉。除了歌声动听，EUN JI更非常宠粉，她知道台湾粉丝已经差不多四年没有跟她见面，所以就很贴心的，担心台上的露营椅位置放得太后，让大家没法清楚看到她。EUN JI就主动把椅子搬到右侧，希望大家容易看见，而粉丝对於恩地的贴心举动，更报以热烈的欢呼！



接著惊喜来了，在恩地演唱完<너의 밤은 어때>(How’s Your Night)后，突然响起台湾观众相当熟悉的音乐，原来宠粉的恩地特别为粉丝准备了电影《月老》主题曲<如果可以>。意想不到是EUN JI唱起来的中文十分标准之余，而且更非常有感情，比原唱韦礼安的版本，多了一份女性的柔情，令全场PANDA一起嗨爆！在安可部份EUN JI还为观众准备了热门韩剧《酒鬼都市女人们》的OST<인생 한잔>(A Drink of Life)，听著恩地的动听歌声，很容易再想起她饰演的姜智久，最后恩地也同样以最新专辑内的另一首歌曲<흰수염 고래>(Blue Whale)，为本次的台湾演唱会画下完美句号。



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