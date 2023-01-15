《魷魚遊戲》魏嘏雋&《財閥家的小兒子》朴智賢&《黑暗榮耀》朴成勳，三人的共同點是？

他們都演過韓國電影史上最恐怖的影片《昆池岩》（鬼病院：靈異直播【台】 / 瘋人院逐個捉【港】 ）！

昆池岩精神病院是真實存在的，原名南營神經精神醫院，電影就以此為靈感，展開了一場恐怖盛宴。 影片中，昆池岩精神病院因為發生過各種靈異事件被選為世界上七大毛骨悚然的地方，所以很多年輕人都想去看一看，三個月前，兩名青少年來此探險，結果在直播中遭遇詭異事件，下落不明。 此後，《恐怖世代》劇組召集了一群年輕人再次前往昆池岩，更試圖打開備受詛咒的402室...... 想必當時看電影的觀眾們因過度沉浸在恐怖情緒中，沒有更多精力關注出演演員，實際上這部影片培養出了3位優秀的演員。



第一位就是最近爆款韓劇《黑暗榮耀》中男三「全宰寯」的扮演者朴成勳，出演的是《昆池岩》中「探險小分隊」中的「成勛」一角，擔任隊內「攝影師」，不僅手持攝影機拍攝，還提前在醫院的各個角落架好了機器。 朴成勛在影片上映之後的採訪中表示：「拍攝期間非常痛苦，天氣很冷，而我有非常膽小，而且又是紀錄片式電影，現場工作人員全都多了起來，我個人戲的時候真的只有我一個人，很嚇人。 其實我本人從來不看恐怖片。 」



前不久剛剛殺青的人氣劇《財閥家的小兒子》裡「大嫂」的扮演者朴智賢收穫火爆人氣，她也出自《昆池岩》，在影片裡飾演了「智賢」一角，從而獲得不少關注度，並藉此獲得第39屆青龍電影獎最佳新人女演員獎的提名。 恐怖片中的她以素淨妝容出鏡，被鬼附身那段還造就了全影片中最驚悚的場景，讓人久久無法忘記那雙全黑的眼睛。



最後一位則是魏嘏雋，去年他憑藉火遍全球的《魷魚遊戲》中的年輕警察一角出圈，實際上他也是《昆池岩》的主角之一，飾演網路廣播節目創始人「河俊」一角，影片中被利益沖昏頭的他哪怕意識到了危險，卻不願關閉直播，最終遭遇不幸。 紮實的演技也讓魏嘏雋獲得大鍾獎、青龍獎、春史電影獎的新人獎提名。



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