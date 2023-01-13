Ravi兵役爭議衍生話題：很訝異沒有免除兵役的愛豆──Super Junior圭賢&希澈

男團VIXX出身、曾在綜藝節目《兩天一夜4》活躍的歌手Ravi，昨（12）日被爆出偽造體檢結果以減免兵役。大眾在抨擊VIXX的同時，也拿起一些愛豆的例子作為對比，如Super Junior圭賢與希澈。

*前情提要：Ravi被爆偽造體檢結果減免兵役，所屬社回應沒否認：「正在了解具體情況」‎

韓國論壇‎Theqoo昨晚出現一篇文章‎，指出Super Junior圭賢與希澈能照常服兵役相當令人訝異，因為兩人都曾出過嚴重車禍，「到命在旦夕的程度，到現在還有嚴重後遺症，不過因為是藝人而沒有免除兵役，以公益兵（社會服務要員，類似台灣替代役）服役完畢，這兩個人是男人們都認可應該被免除兵役的人」。

先回顧這兩起車禍。圭賢2007年和Super Junior隊友利特、神童與銀赫在結束行程後的途中發生嚴重車禍，圭賢的情況最為嚴重，他在強力撞擊下被拋飛車外30公尺，肋骨骨折導致肺部受損，骨盆也碎裂，送醫後至少昏迷4天，而且手術只有20%成功機率，幸好手術奇蹟般成功。



▼圭賢2010年車禍3年後在節目《強心臟》首度提及此事，現場來賓與Super Junior隊友都湧起不捨



希澈則是在前一年2006年，到木浦參加隊友東海父親的葬禮後返回首爾，途中發生車禍導致大腿骨折、一邊骨盆完全碎裂，手術打了7根鋼釘，就算開始復健仍被診斷「肢體殘疾4級」，也被告誡無法再進行激烈運動包括跳舞，情況後來還惡化，導致現在很難再與Super Junior隊友同台跳舞。



▼希澈在《現場脫口秀TAXI》完整談過車禍，也表達對Super Junior隊友的歉疚，後來在《人生館》曝因後遺症哭腫雙眼，在隊友面前坦承心聲



回到Theqoo該文，原PO在說明兩人車禍的大致狀況後，表示兩個人都算是能免除兵役的程度，卻礙於身分仍選擇入伍服公益兵，而希澈就是在體檢時因為被警告所以堅持入伍，最後在受基礎軍訓時導致腿傷惡化，時至今日都無法登上舞台、無法和隊友一同巡演。原PO亦提及和圭賢同時出車禍的利特，利特也和圭賢罹患椎間盤突出的後遺症，卻為了正常入伍不斷治療且反覆接受審查。



看了圭賢與希澈的經歷，底下網友紛紛留言：「真的過分了……本來可以免除兵役的，當時出車禍真的以為（兩人）要死了。」「兩人真的是逃過一劫，還能當公益兵很神奇，理所當然以為是免役。」「當時因為MC夢所以很辛苦，甚至需要免除兵役的普通人也都被帶走。」「利特當時也受了重傷，以為會當公益兵，當了一般兵嚇一跳。」「圭賢就是死而復生，希澈到現在還不能跳舞真可惜。」

除了心疼圭賢與希澈，也有網友提出丁一宇和李敏鎬兩位演員也是類似情形，丁一宇和李敏鎬同遊出車禍，丁一宇因腦部受傷出現失憶狀況，還因後遺症‎罹患腦動脈瘤‎，而李敏鎬車禍住院長達7個月，兩個人還是去當公益兵了。亦有網友呼籲政府正視此問題，不要讓真正需要免役的人再受傷害，該好好當兵了人要調查清楚。



▼丁一宇在《不知何時會死》談及到自己在拍攝《不可阻擋的High Kick》期間發生車禍，後續還被診斷有腦動脈瘤



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