Ravi兵役争议衍生话题：很讶异没有免除兵役的爱豆――Super Junior圭贤&希澈

男团VIXX出身、曾在综艺节目《两天一夜4》活跃的歌手Ravi，昨（12）日被爆出伪造体检结果以减免兵役。大众在抨击VIXX的同时，也拿起一些爱豆的例子作为对比，如Super Junior圭贤与希澈。

*前情提要：Ravi被爆伪造体检结果减免兵役，所属社回应没否认：「正在了解具体情况」‎

韩国论坛‎Theqoo昨晚出现一篇文章‎，指出Super Junior圭贤与希澈能照常服兵役相当令人讶异，因为两人都曾出过严重车祸，「到命在旦夕的程度，到现在还有严重后遗症，不过因为是艺人而没有免除兵役，以公益兵（社会服务要员，类似台湾替代役）服役完毕，这两个人是男人们都认可应该被免除兵役的人」。

先回顾这两起车祸。圭贤2007年和Super Junior队友利特、神童与银赫在结束行程后的途中发生严重车祸，圭贤的情况最为严重，他在强力撞击下被抛飞车外30公尺，肋骨骨折导致肺部受损，骨盆也碎裂，送医后至少昏迷4天，而且手术只有20%成功机率，幸好手术奇迹般成功。



▼圭贤2010年车祸3年后在节目《强心脏》首度提及此事，现场来宾与Super Junior队友都涌起不舍



希澈则是在前一年2006年，到木浦参加队友东海父亲的葬礼后返回首尔，途中发生车祸导致大腿骨折、一边骨盆完全碎裂，手术打了7根钢钉，就算开始复健仍被诊断「肢体残疾4级」，也被告诫无法再进行激烈运动包括跳舞，情况后来还恶化，导致现在很难再与Super Junior队友同台跳舞。



▼希澈在《现场脱口秀TAXI》完整谈过车祸，也表达对Super Junior队友的歉疚，后来在《人生馆》曝因后遗症哭肿双眼，在队友面前坦承心声



回到Theqoo该文，原PO在说明两人车祸的大致状况后，表示两个人都算是能免除兵役的程度，却碍於身分仍选择入伍服公益兵，而希澈就是在体检时因为被警告所以坚持入伍，最后在受基础军训时导致腿伤恶化，时至今日都无法登上舞台、无法和队友一同巡演。原PO亦提及和圭贤同时出车祸的利特，利特也和圭贤罹患椎间盘突出的后遗症，却为了正常入伍不断治疗且反覆接受审查。



看了圭贤与希澈的经历，底下网友纷纷留言：「真的过分了……本来可以免除兵役的，当时出车祸真的以为（两人）要死了。」「两人真的是逃过一劫，还能当公益兵很神奇，理所当然以为是免役。」「当时因为MC梦所以很辛苦，甚至需要免除兵役的普通人也都被带走。」「利特当时也受了重伤，以为会当公益兵，当了一般兵吓一跳。」「圭贤就是死而复生，希澈到现在还不能跳舞真可惜。」

除了心疼圭贤与希澈，也有网友提出丁一宇和李敏镐两位演员也是类似情形，丁一宇和李敏镐同游出车祸，丁一宇因脑部受伤出现失忆状况，还因后遗症‎罹患脑动脉瘤‎，而李敏镐车祸住院长达7个月，两个人还是去当公益兵了。亦有网友呼吁政府正视此问题，不要让真正需要免役的人再受伤害，该好好当兵了人要调查清楚。



▼丁一宇在《不知何时会死》谈及到自己在拍摄《不可阻挡的High Kick》期间发生车祸，后续还被诊断有脑动脉瘤



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