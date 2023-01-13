舞神再發威！EXO KAI加入《Hype Boy》行列，熱舞片段論壇狂轉創超高觀看，網：羨慕現場粉絲ㅠㅠ

任何舞都難不倒鍾仁！

向來以舞技著稱的EXO成員KAI，在隊內擔任主舞角色，從小就練芭蕾舞的他，對舞蹈是真心的熱愛與投入，也練就了線條分明的肌肉。以《Love Shot》中性感魅惑的形象大紅大紫、人氣也隨之暴漲。在綜藝節目上總會特別被提及這段熱舞橋段。



KAI擁有超強社群號召力，先前開辦Instagram時，僅過了不到三天就吸引150萬人追蹤，打破當時Kylie Jenner創下的紀錄！而最近KAI又在社群上引起一波風潮，近日他舉辦了生日派對和粉絲共度，在派對上因應粉絲要求，竟然現場跳了NewJeans的《Hype Boy》，雖然已經有無數人cover過，但是KAI跳舞的片段又在網路上掀起一波熱度～



얘들아., 곰일파티 종인이 하입보이 ㅠㅠ

소원이뤘다.. ㅠㅠ pic.twitter.com/xWMCJPduqC — (@mongvely0114) January 10, 2023

片段在網路上瞬間收穫超高觀看數，網友都紛紛表示「太可愛了鍾仁」、「不敢相信我還能看到KAI的Hype Boy版本ㅠㅠ」，即使只是簡單一舞，KAI的動作還是隱約充滿力量，俐落感十足！這樣的女舞版本也引來盛讚，對此大家也說：「被KAI的舞蹈吸引！」



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