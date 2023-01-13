舞神再发威！EXO KAI加入《Hype Boy》行列，热舞片段论坛狂转创超高观看，网：羡慕现场粉丝ㅠㅠ

任何舞都难不倒钟仁！

向来以舞技著称的EXO成员KAI，在队内担任主舞角色，从小就练芭蕾舞的他，对舞蹈是真心的热爱与投入，也练就了线条分明的肌肉。以《Love Shot》中性感魅惑的形象大红大紫、人气也随之暴涨。在综艺节目上总会特别被提及这段热舞桥段。



KAI拥有超强社群号召力，先前开办Instagram时，仅过了不到三天就吸引150万人追踪，打破当时Kylie Jenner创下的纪录！而最近KAI又在社群上引起一波风潮，近日他举办了生日派对和粉丝共度，在派对上因应粉丝要求，竟然现场跳了NewJeans的《Hype Boy》，虽然已经有无数人cover过，但是KAI跳舞的片段又在网路上掀起一波热度～



얘들아., 곰일파티 종인이 하입보이 ㅠㅠ

소원이뤘다.. ㅠㅠ pic.twitter.com/xWMCJPduqC — (@mongvely0114) January 10, 2023

片段在网路上瞬间收获超高观看数，网友都纷纷表示「太可爱了钟仁」、「不敢相信我还能看到KAI的Hype Boy版本ㅠㅠ」，即使只是简单一舞，KAI的动作还是隐约充满力量，俐落感十足！这样的女舞版本也引来盛赞，对此大家也说：「被KAI的舞蹈吸引！」



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