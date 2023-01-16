《黑暗荣耀2》的课题：如何才能让宋慧乔&李到晛的Loveline更有说服力

宋慧乔和李到晛的感情线，《黑暗荣耀》下半部该如何描写呢？

Netflix新剧《黑暗荣耀》自2022年底一上线就展现了猛劲的实力，口碑和收视率双双在线，宋慧乔首次挑战「腹黑女」形象就大受好评，该剧开播3日就进驻19国TOP10榜、全球非英语节目第3名，更是赢过了热门剧《财阀家的小儿子》， 在Netflix「今日韩国TOP10系列」榜单中登顶。



《黑暗荣耀》分部播出，第一部主要围绕文同珢（宋慧乔 饰）高中时期被霸凌，长大后当上老师决心复仇，并逐渐为正式复仇做铺垫的过程展开。在此过程中，文同珢遇到了复仇助力者，慢慢向真正的仇人-以朴涏镇为首的霸凌团体进攻。 一众演员们的扎实演技备受好评，黑化的乔妹很有看头，面容肃穆憔悴，唯独一双眼睛大而有神，又透著复仇的坚韧，引得无数剧迷们狂呼「姐姐是如此淡定，我看得如此疯狂」。

不过有剧迷表示文同珢和朱如炡（李到晛 饰）之间的叙事存在遗憾。 前者是整部剧的中心人物，后者则是被拒绝多年却始终心系她的痴情男，在知道对方的惨况之后不惜要成为她手中的匕首。 两人说深不深，说浅也不浅的缘分让很多剧迷认为不足以替对方复仇、甚至到杀人的地步，无法引起大家的共鸣，有种在复仇剧中硬要加入罗曼史元素的感觉，反倒影响了整部戏的脉络。



不过电视剧也才演完上半部而已，并且上半部的最后也描写了朱如炡的伤痛，他的父亲在救治杀人犯时被杀，而杀人犯还一直给他写著内容相同的威胁信，这正是朱如炡养成偏激又执著性格的关键。 同时，剧中还出现过朱如炡用手术刀练习杀人的镜头，想必下半部里会有更多的细节来说服观众朱如炡为何心甘情愿地成为文同珢的复仇之刃，而非仅仅只靠所谓的爱情。 不然单纯靠爱意就替人杀人，难免落於俗套。



对於文同珢和朱如炡之间的情感，韩国网友们评论称：「其实他俩的感情戏拍得蛮好的，不觉得妨碍剧情」、「我反而觉得因为朱如炡的存在，才让文同珢更有人情味」、「虽然如炡是同珢的精神支柱，但我也不关注汝正的故事，更注重文同珢的叙事」、 「我也觉得两人的感情有些突然，这么多年执著於一个人太脱离现实了」、「每次李到晛出场都觉得很无趣，不是演员的问题，而是人设问题，和复仇没什么关系」等。

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