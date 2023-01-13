《財閥家的小兒子》「姑丈」金道賢差點被宋仲基掰彎！劇中心動捂嘴是真實反應：「這就是宇宙大明星的眼神嗎」

上週《財閥家的小兒子》三位演員金南喜、朴智賢、金度賢做客JTBC綜藝《認識的哥哥》，分享了不少拍戲時的趣事，關於宋仲基的「坦白局」讓人超有共鳴XD
劇中金度賢飾演財閥家的女婿崔昌帝，在陳導俊（宋仲基 飾）幫助下從檢察官變成首爾市長。 有一場戲是陳導俊出主意讓他跟老會長談判獲勝，事後崔昌帝問導俊為何幫他，導俊說：「比起順洋的女婿，您更適合市長這個職位，姑丈。」這一幕宋仲基給出了非常燦爛迷人的笑容！而姑丈則是感動到捂住嘴，仿佛馬上就要哭出來了XD
金度賢回憶說劇本裡並沒有寫到這個動作細節：「那個眼神太美，我心動得不由自主地捂住嘴，後來看電視發現直接被播出來了。」 金希澈驚呼原來是真實反應，金度賢承認：「那一瞬間就是我本人。 原來這就是宇宙大明星宋仲基的眼神啊！」
金度賢還大膽發言：「那天我的本性都差點動搖了。 真的超級心動，導演喊cut後都不停感歎：『仲基啊你為什麼這麼帥啊！』」
這期節目還分享了很多趣事，比如會長夫人的演員其實和大兒媳演員同齡，以及宋仲基請全劇組吃烤肉獨缺老會長和合夥人的原因XD香港觀眾可以在黃Viu煲劇平台觀看這部綜藝！
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