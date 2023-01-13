《财阀家的小儿子》「姑丈」金道贤差点被宋仲基掰弯！剧中心动捂嘴是真实反应：「这就是宇宙大明星的眼神吗」

上周《财阀家的小儿子》三位演员金南喜、朴智贤、金度贤做客JTBC综艺《认识的哥哥》，分享了不少拍戏时的趣事，关於宋仲基的「坦白局」让人超有共鸣XD
剧中金度贤饰演财阀家的女婿崔昌帝，在陈导俊（宋仲基 饰）帮助下从检察官变成首尔市长。 有一场戏是陈导俊出主意让他跟老会长谈判获胜，事后崔昌帝问导俊为何帮他，导俊说：「比起顺洋的女婿，您更适合市长这个职位，姑丈。」这一幕宋仲基给出了非常灿烂迷人的笑容！而姑丈则是感动到捂住嘴，仿佛马上就要哭出来了XD
金度贤回忆说剧本里并没有写到这个动作细节：「那个眼神太美，我心动得不由自主地捂住嘴，后来看电视发现直接被播出来了。」 金希澈惊呼原来是真实反应，金度贤承认：「那一瞬间就是我本人。 原来这就是宇宙大明星宋仲基的眼神啊！」
金度贤还大胆发言：「那天我的本性都差点动摇了。 真的超级心动，导演喊cut后都不停感叹：『仲基啊你为什么这么帅啊！』」
这期节目还分享了很多趣事，比如会长夫人的演员其实和大儿媳演员同龄，以及宋仲基请全剧组吃烤肉独缺老会长和合伙人的原因XD香港观众可以在黄Viu煲剧平台观看这部综艺！
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