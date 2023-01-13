《黑暗荣耀》：宋慧乔和金恩淑的「Glory」

《黑暗荣耀》（The Glory），是编剧金恩淑和大女主宋慧乔的「荣耀」。

金恩淑，人送外号「金牌编剧」，纵观她的创作史《巴黎恋人》、《布拉格恋人》、《秘密花园》、《绅士的品格》、《继承者们》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》等等，部部都是爆款人气作，堪称肩负起了韩剧辉煌史的半边天。 金编剧的笔力也只在前作《The King：永远的君主》上遭遇滑铁卢，大结局收视率仅为8.1%。 「痛定思痛」之后，金恩淑打破了入行十多年来固有的「罗曼史」爆款定律，剔除了白马王子，连尝试这一关都直接Pass，直接写起了复仇故事。



想写复仇，但又不能只写复仇，要如何点燃观众们心中那团熊熊烈火，不能让大家生出一丝对施暴者的恻隐之心呢？ 金编剧就这样直接省略掉了关於加害者的叙事，总之观众们看到他们登场，开骂就对了！在金编剧的故事里，复仇的设计者是曾经的受害人，她坦然的出现在了施暴者的面前，毫不掩饰自己的复仇之心，开始挖掘霸凌团体每个人的弱点，朴涎镇（林智妍 饰）想要守护的、全宰寯（朴成勋 饰）想要抢夺的、李蓑罗（金赫拉 饰）想要隐瞒的、崔惠程（车珠英 饰）想要得到的...文同珢（宋慧乔 饰）已经拔出了匕首，如何挥刀将在下半部中展现。 都说三十年河东，三十年河西，曾经的施暴者万万没想到十几年之后自己也会沦为刀俎上待宰的鱼肉。 观众们被受害者的复仇而欢呼，祈祷著施暴者的毁灭。

宋慧乔从出道以来虽然拍剧无数，韩媒统计过她大约演过35个人物，但大多都是偏浪漫喜剧的角色。 为数不多的悲剧人设之一就是电影《今天》中的「多惠」，未婚夫因交通事故而死，她始终保持隐忍和克制，最后选择宽恕了肇事少年。 但在宽恕之前，多惠实则一直深陷是否可以宽恕加害者和走出这一阴影的困局之中，饶恕肇事者就能得到内心的平静吗？ 饶恕的本质又是什么？若饶恕和受害者的痛楚紧密相连，那么让他饶恕施害者是否又是一种道德绑架？



《今天》看得人多少有些憋屈，2023年宋慧乔在《黑暗荣耀》中终於拔出了复仇之剑，大有神挡杀神、佛挡杀佛的气势。 宋慧乔又一次让观众们见识到了她的演技功底，不只局限於傻白甜人设。 憔悴毫无血色色脸庞、遍体鳞山的瘦弱身躯、没有太多的面部表情，她脸上虽然笑著，但笑意永远不达眼底，200%的演绎出了文同珢的伤痛......只要看到她，总能立即点燃观众们心中对施暴者的愤怒！



当然一部电视剧的成功来自多方面，配角们的演技也尤为重要，《黑暗荣耀》全然做到了这些，只不过若编剧没写出好剧本，挑大梁的女主演技拖后腿，导演和配角们再如何使劲也无法将电视剧带入佳境。忍不住再夸一句，金恩淑+宋慧乔，这组搭档赞爆了！！！！

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