《黑暗榮耀》主角海報暗藏劇情走向線索！片頭動畫出現「燙斗花朵」，驚悚細節耐人尋味

《黑暗榮耀》講述讀書時遭到校園暴力的女主角成年後對加害者展開復仇的故事，第一季上線後反響火爆，立即成為Netflix全球非英語戲劇排行榜第一！

目前公開的前8集裡，女主角謹記復仇計劃、步步為營，在加害者身邊設下越來越多陷阱，如圍棋般在沉默中全力以赴，只等時機成熟發動進攻。 第二季3月才上，也許因為要等太久，好奇後續劇情的劇迷們已經忍不住通過各處細節進行預測XD



關注點之一就是角色海報裡的花朵。 第一集開頭房東奶奶曾這樣介紹：朝天空開放的白色喇叭花是「惡魔的號角」，朝地面開放的黃色喇叭花是「天使的號角」。 前者因姿態傲慢而得名，而且只在夜間散發香氣。



再來看主角們的個人海報：懷揣復仇計劃的三位受害者文同珢、朱如炡、姜賢南，搭配的花朵都是白色朝上的惡魔號角。 除了女主角宋慧喬直視鏡頭外，李到晛和廉惠蘭都是低頭俯視、眼神堅決，仿彿審判者的姿態：



而霸凌五人組的花朵全都是黃色朝下的天使號角。 五個人抬頭仰視、面露驚恐不安之色，仿彿正在等待審判。



唯一不同的是河度領，他的花朵是白色向下，既不是惡魔號角也不是天使號角，姿態則和復仇三人組一樣是俯視。 這些細節似乎暗示他雖然是加害者朴涎鎮的老公，但對於霸凌事件是非此非彼的第三者立場，後期還很可能會站到女主角這一邊、加入「審判」陣營？ ！



海報中還有一處細節：五個加害者的脖子都被藤蔓纏繞，似乎象徵即將被文同珢的復仇扼住喉嚨。 但文同珢的脖子附近也有一條藤蔓，也許就像朱如炡所說，等到復仇結束，她的人生也將成為一片廢墟。

此外，片頭動畫中也有不易察覺的細節：出現演員林智妍名字時，兩側樹上的「花朵」實際上是由電燙斗和直髮器構成，直髮器上還亮著顯示正在運作的指示燈，而燙斗和捲髮棒都是劇中朴涎鎮一夥用來殘忍傷害文同珢的工具。



片頭最後一幕圍棋黑子吞掉了所有白子，而劇中文同珢不論同朱如炡還是河度領對弈時拿的都是黑子，這一點也暗示她會成為最終的勝者。



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