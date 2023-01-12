《財閥家的小兒子》大嫂朴智賢在《認哥》分享自己的演技老師是同劇裡的他，再次見面的對話超帥氣～

這部劇裡的每一位演員都很！會！演！！！

2022年末拿下收視第一的熱門韓劇《財閥家的小兒子》中，「陳家長孫夫婦」金南喜&朴智賢和「陳家女婿、首爾市長」金度賢一同出演了《認識的哥哥》大聊劇裡劇外的有趣故事，許多劇迷都因此聽到了很多片場花絮與演員們的互動，其中，飾演魅力大嫂牟賢珉的朴智賢則分享了自己的演技老師，其實是同劇的演員，讓大家都非常驚訝。



朴智賢讓大家猜猜看會是誰？希澈則提到了自己出道前的演技導師，也出現在《財閥家的小兒子》劇中，兩人約好同時說出口：「陳動基（趙漢哲 飾，陳家次子）。」朴智賢則意外地尖叫出聲，真的是太巧了，但同時也表示出道超過20年的趙漢哲，肯定也是許多演員的幕後推手&演技老師。



之後，朴智賢開始回憶起過往，當時她和趙漢哲學了幾年的演技，在最後一堂課時，趙漢哲對她說：「我們在現場見吧！」相當帥氣且信任學生的發言，讓現場的人聽了都相當感動。



而朴智賢也習慣性的，再次見面後叫了對方漢哲老師，但趙漢哲卻對她說：「喂！叫什麼老師啊，我們現在是同事了。」讓朴智賢心裡感到很暖，金南喜也補充說，這部劇的演員們都相處得非常融洽，也因為這樣才能在螢幕上表現出絕佳的默契吧。



▼朴智賢分享《財閥家》演技導師是趙漢哲！連希澈都是他的學生：



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