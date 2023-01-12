[好片推薦]不懂歷史沒關係〜《HERO》除了愛國情懷，還上演淒美愛情＋催淚親情唱給你聽！

[提及劇情]改編自韓國獨立運動義士安重根起義真實事件的愛國電影《HERO》，敘述了當時朝鮮人在國土上對抗著日軍，日本首領伊藤博文則計畫著日本欲拿到滿洲國並強佔朝鮮，讓安重根將伊藤博文視為頭號敵人並伺機而動，幾位志同道合的好友加入作戰計畫，安重根一舉成功射殺了伊藤博文，但最終也必須付出生命的代價。

原本覺得這樣的題材不夠吸引人，畢竟革命題材又是音樂劇的型態呈現，不過看了之後絕對會在原本想像之上的程度。導演在轉場畫面上的處理非常優美，常常抬頭望向同一片天空，但一轉眼就到了另一個空間，或是凝望著水杯中倒影的金高銀，立即回到了多年前的事件中，轉場的技巧超優美讓觀眾們能夠無縫銜接。



雖然我們不太清楚韓國當時的歷史背景，但這些主演們都用簡單的幾句歌詞，完全能夠讓人了解事件的發生始末，也能夠感受到心中的仇恨以及細膩的想法，包含安重根義士（鄭成華飾）在舉事前顫抖的雙手，祈求天父的寬恕，以及情報員雪熙（金高銀飾）唱出自己目睹明成皇后遭日本人殺害的痛苦回憶，直到最終在法庭上，也以歌曲來表現一條條日本人的罪狀。尤其安重根高齡的母親（羅文姬飾）更是用淒美歌聲唱出對兒子的最終道別，除了劇情的安排，歌聲也相當催淚。



本片導演曾提到因為喜愛金高銀的歌聲而邀請她演出此角色，而她也用盡全力詮釋，甚至壓力大到痛哭，每一場她演唱的戲碼都相當震撼，也看得出金高銀用盡全力一邊唱一邊演出心中的痛，歌唱實力也的確非常出色。而片中另一配角朴真珠，也展現了高度唱功，更與帥氣的李玹雨共譜美麗又短暫的初戀，雖然身為女性，她也為舉事盡了自己最大努力，結局令人心碎。



安重根義士成功刺殺了伊藤博文，但最終連監禁他的日本兵也被他感動，他說到自己並不討厭日本，不討厭日本人，只是伊藤博文的荒謬夢想，將朝鮮當作殖民地還自認為帶動東亞發展共榮，令他不得不做出這樣的行為。他的母親對他永遠的支持，要他選擇從容赴義而不該選擇乞求日本人而苟活，在檢察官、律師、旁聽席全部都是日本人的狀況下，安重根自然難逃一死。



片尾還出現文字說明「日本人將安重根的遺體埋在不為人知的地方」，表達出至今這位義士仍無法回到已經獨立自由的韓國領土安息，更令人感到難過。不管是不是韓國人，看了都會爆淚的《HERO》將於1月13日全台上映。



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