《财阀家的小儿子》大嫂朴智贤在《认哥》分享自己的演技老师是同剧里的他，再次见面的对话超帅气～

这部剧里的每一位演员都很！会！演！！！

2022年末拿下收视第一的热门韩剧《财阀家的小儿子》中，「陈家长孙夫妇」金南喜&朴智贤和「陈家女婿、首尔市长」金度贤一同出演了《认识的哥哥》大聊剧里剧外的有趣故事，许多剧迷都因此听到了很多片场花絮与演员们的互动，其中，饰演魅力大嫂牟贤珉的朴智贤则分享了自己的演技老师，其实是同剧的演员，让大家都非常惊讶。



朴智贤让大家猜猜看会是谁？希澈则提到了自己出道前的演技导师，也出现在《财阀家的小儿子》剧中，两人约好同时说出口：「陈动基（赵汉哲 饰，陈家次子）。」朴智贤则意外地尖叫出声，真的是太巧了，但同时也表示出道超过20年的赵汉哲，肯定也是许多演员的幕后推手&演技老师。



之后，朴智贤开始回忆起过往，当时她和赵汉哲学了几年的演技，在最后一堂课时，赵汉哲对她说：「我们在现场见吧！」相当帅气且信任学生的发言，让现场的人听了都相当感动。



而朴智贤也习惯性的，再次见面后叫了对方汉哲老师，但赵汉哲却对她说：「喂！叫什么老师啊，我们现在是同事了。」让朴智贤心里感到很暖，金南喜也补充说，这部剧的演员们都相处得非常融洽，也因为这样才能在萤幕上表现出绝佳的默契吧。



▼朴智贤分享《财阀家》演技导师是赵汉哲！连希澈都是他的学生：



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻