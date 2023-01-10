朴喜洵「老公力」大爆發，不顧危險也要守護金賢珠！《Trolley：命運交叉點》收視回升（EP.7）

SBS《Trolley：命運交叉點》昨晚播出了最新第7集，收視從第6集谷底3.5%絕地大反攻，直接重回了4字頭來到4.2%，更打敗了同時段的KBS《頭腦共助》的3.9%收視成績。

트롤리 7회 4퍼 넘었슈 pic.twitter.com/4OptyHWuYq — 하 랑 (@424_harang) January 10, 2023

此集最令觀眾印象深刻的，也許是開頭朴喜洵飾演的南中道「老公力大爆發」了。南中道知道了妻子金惠調（金賢珠 飾）的過往，聽到了她人在陳丞喜（柳賢慶 飾）家，驅車前往榮山，更不惜自撞逼迫陳丞喜開門。



金惠調還是想道歉，但不是因為自己真的做錯了，而是想安撫喪子的陳丞喜母親、不希望事情影響丈夫選舉。金惠調向陳丞喜表明陳丞昊死了，她也是受害者，因為案子直接終結，她得不到揭露真相的機會。

陳丞喜當然不願接受金惠調的說法。道歉不成，南中道與金惠調單獨對談，兩個人都沒有問對方為何這麼做，南中道說：「我永遠相信妳，因為妳是妳。」



油坊奶奶得知了醫大生墜樓前偵的散播了孫女的不雅影片，再加上發現仍有人議論是否是自己孫女自導自演害得醫大生墜樓枉死，油坊奶奶憤而跟著自我傷害，想利用自己的身亡再引起輿論。面對這狀況，金惠調似曾相識，南中道更堅定更通過相關法案，不願看到性犯罪受害者因加害者身亡而受到二次傷害。



南中道也決定將妻子的事告知自己的輔佐官團隊（幕僚團隊），似乎是要掀起所有的事製造輿論，從下集預告可見金惠調試圖阻止。

到目前為止，《Trolley：命運交叉點》情節仍籠罩著迷霧，甚至更加撲朔迷離了。金秀彬（鄭秀彬 飾）為何會稱麗真姐（徐正妍 飾）是壞人呢？而金秀彬是真的和南智薰有合照，從高中就有交情，但打電話來的JD是？南中道又為何突然警告她別碰金惠調？

張友材的作為也讓人百思不得其解，他讓人爆料醫大生惡行的行為，似乎只讓油坊奶奶跟著做出極端選擇，因為從陳丞喜的手機搜尋結果來看，醫大生的惡行並未廣泛流傳。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞