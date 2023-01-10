朴喜洵「老公力」大爆发，不顾危险也要守护金贤珠！《Trolley：命运交叉点》收视回升（EP.7）

SBS《Trolley：命运交叉点》昨晚播出了最新第7集，收视从第6集谷底3.5%绝地大反攻，直接重回了4字头来到4.2%，更打败了同时段的KBS《头脑共助》的3.9%收视成绩。

트롤리 7회 4퍼 넘었슈 pic.twitter.com/4OptyHWuYq — 하 랑 (@424_harang) January 10, 2023

此集最令观众印象深刻的，也许是开头朴喜洵饰演的南中道「老公力大爆发」了。南中道知道了妻子金惠调（金贤珠 饰）的过往，听到了她人在陈丞喜（柳贤庆 饰）家，驱车前往荣山，更不惜自撞逼迫陈丞喜开门。



金惠调还是想道歉，但不是因为自己真的做错了，而是想安抚丧子的陈丞喜母亲、不希望事情影响丈夫选举。金惠调向陈丞喜表明陈丞昊死了，她也是受害者，因为案子直接终结，她得不到揭露真相的机会。

陈丞喜当然不愿接受金惠调的说法。道歉不成，南中道与金惠调单独对谈，两个人都没有问对方为何这么做，南中道说：「我永远相信你，因为你是你。」



油坊奶奶得知了医大生坠楼前侦的散播了孙女的不雅影片，再加上发现仍有人议论是否是自己孙女自导自演害得医大生坠楼枉死，油坊奶奶愤而跟著自我伤害，想利用自己的身亡再引起舆论。面对这状况，金惠调似曾相识，南中道更坚定更通过相关法案，不愿看到性犯罪受害者因加害者身亡而受到二次伤害。



南中道也决定将妻子的事告知自己的辅佐官团队（幕僚团队），似乎是要掀起所有的事制造舆论，从下集预告可见金惠调试图阻止。

到目前为止，《Trolley：命运交叉点》情节仍笼罩著迷雾，甚至更加扑朔迷离了。金秀彬（郑秀彬 饰）为何会称丽真姐（徐正妍 饰）是坏人呢？而金秀彬是真的和南智薰有合照，从高中就有交情，但打电话来的JD是？南中道又为何突然警告她别碰金惠调？

张友材的作为也让人百思不得其解，他让人爆料医大生恶行的行为，似乎只让油坊奶奶跟著做出极端选择，因为从陈丞喜的手机搜寻结果来看，医大生的恶行并未广泛流传。



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