雖然《黑暗榮耀》劇情是虛構的，但這件事卻是真事！韓劇超愛真實梗，連《愛的迫降》創作靈感都來源於新聞

《黑暗榮耀》的故事雖然是虛構的，但其中也穿插著真事。

《黑暗榮耀》一上檔就大爆，在宋慧喬、李到晛、林智妍、鄭成日和朴成勳等實力派演員的精彩演繹之下，讓劇迷們入戲。 故事圍繞著高中生時期慘遭同學霸凌而身心俱滅的文東垠（宋慧喬 飾）長大成人之後向霸凌小團體實施復仇計劃而展開，文東垠每一次行動都吊足了觀眾們的胃口。



劇中，還是高中生的文東垠遭到了多人的霸凌，其中一段她被朴涏鎮（林智妍 飾）等人用捲髮棒燙傷的鏡頭看得人神共憤，從未想過高中女生竟然如此惡毒，不少觀眾也紛紛感歎「幸好只是出現在電視劇裡，而非真事」。 不過，要知道藝術創作其實都源於生活，《黑暗榮耀》雖然是虛構的劇情，但施暴者的行為確實在現實生活中存在，尤其是劇中這段「捲髮棒燙人」行為是真實存在的校暴。



相關校園暴力發生在2006年清州的一所中學校內，當時有三名國中女生對同學施暴，她們用捲髮棒燙傷了受害學生的手臂，事情曝光後震驚整個社會。 隨著《黑暗榮耀》的播出，有部份網友就聯想到了當年的慘事，並在網路上公開了出來，又一次在網路上掀起熱議。



其實，韓劇中不乏描寫社會真實事件的作品。比如火爆韓劇《信號》，幾乎每個故事都有證可循，融入了「華城連環殺人案」、「全賢珠案」、「聖水大橋坍塌事件」、「密陽性暴力事件」等多個大案、懸案，以精彩的故事描述吸引觀眾，直到現在仍被奉為懸疑劇經典之作，另大眾極其期待第2部的播出。再比如甜蜜韓劇《愛的迫降》，雖然劇情也是虛構的，但編劇的靈感來自於真實存在的故事，2008年9月一名韓國女演員在仁川乘著休閒船時，不小心失去方向誤入朝鮮（北韓）海岸，還與當地男性對話，最後遭朝鮮警備艦追擊隨後逃跑。諸如此類，將真實故事融入影視作品的描寫手法經常出現在韓劇當中，成為了吸引觀眾的一大焦點。



此外，《黑暗榮耀》第一部已經完結，第二部將在3月公開。

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