《黑暗榮耀2》會是狗血型復仇劇嗎？金恩淑一句話概括：會讓大家看得很爽

「《黑暗榮耀》第二部將會讓觀眾們看得很爽」，編劇金恩淑向所有觀眾保證！

最近是哪部劇讓觀眾們魂牽夢繞，每分每秒都在搓手焦急等待？ 必定是宋慧喬、李到晛和林智妍攜手主演的《黑暗榮耀》了，第一部上線之後熱度持續攀升，憑藉慘痛的霸凌過往和大快人心的復仇計畫，吸引了大批劇迷。 只可惜第一部僅放出8集，復仇計畫剛剛起步就戛然而止，讓劇迷們欲罷不能，開始焦急地期盼著3月公開的第二部了。

作為《黑暗榮耀》的編劇，沒人比金恩淑更了解劇情的了，日前她就公開表示：「第二部里到目前為止糾纏在一起的所有關係會像雪球一樣越滾越大，會讓大家看得很爽。 」



短短一句話就吊足所有劇迷的胃口，相信校園暴力受害者文東垠（宋慧喬 飾）將會加快對施暴者朴涎鎮（林智妍 飾）復仇的步伐，精準打擊霸凌團體。 上半部中，文東垠已經完成了復仇的第一步，接觸了到了成年後的霸凌團體，甚至和他們的身邊人成為了朋友。 霸凌團體中的其中一人孫明悟（金健宇 飾）已經行蹤不明，他掌控了不少霸凌者的重要信息，卻在此時「失蹤」，另諸人緊張萬分。

此外，即將結婚的崔惠廷（車珠英 飾）發現婆婆竟然和文東垠關係很親密，為了能夠成功嫁人她不惜跪在了文東垠的面前，想必下半部中她也會倒向文東垠，成為文東垠復仇的棋子，另劇迷們十分騏達她的「活力」。



上半部中多次出現的綠色皮鞋，似乎除了女主之外，霸凌團體中的三名女生全都有綠色高跟鞋，甚至在孫明悟流血倒地的場景中也出現過綠色高跟鞋，這就讓觀眾們很好奇了，綠色高跟鞋到底有什麼含義呢？ 對此金恩淑編劇解釋：「是為了加入紅綠色盲的設定，而紅色高跟鞋又太常見了，並且林智妍的腳踝非常適合這個顏色。」



最後，急切地大吼一聲：三月快點來吧！！

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