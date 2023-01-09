[分集劇情]《還魂：光與影》完結撒花！陳武為達目的不惜生靈塗炭，張煜窺見未來以妙計逆轉局勢！（EP10）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事。 最後一集裡，陳武鼓動王和萬長會一起實現他「強者更強」的癡夢，張煜被神女告知未來不可避免，決定將計就計......！

*以下內容包含《還魂：光與影》第10集關鍵內容！



從落壽到陳雪蘭

張煜和落壽本名在斷響谷度過幸福而短暫的一天，在李先生見證下以本名「趙縈」舉辦婚禮、正式結為夫妻。

原來陳雪蘭早已預見火鳥會再次覺醒，她的靈魂一直留在陳府、借冰石之力以陳復妍身份出生，希望用自己的神力和帝王星張煜一起再次阻止禍亂。 落壽拾起最後一枚記憶碎片，對張煜說出「我愛你」隨即合上雙眼。



火鳥降世

陳武在王和萬長會的支持下從辰耀院拿走火鳥。 陳湖警和金道主為阻止妖器外逃而央求朴進封住大門，隨後被困其中; 朴進也被陳武一劍刺穿，三人對抗陳武失敗、生死未卜。 王與世子意見相左，廢除了世子的繼承權和兵權，幸好張煜拿出先王留下的金牌，世子用它狠心推翻了被權力慾望迷惑的父王。

張煜得知火鳥註定會覺醒，認為上策是以自己能控製的方式盡快將其扼殺：張煜提前喚醒火鳥順便燒死陳武和支持者，恢復神力的陳復妍在天府館讓火鳥徹底甦醒，張煜在敬天湖與之展開激戰，將7名術士之力注入一支箭中，成功消滅了火鳥。



光與影

陳復妍及時救出了陳湖警和金道主，李先生則帶走朴進並確保其脫離危險。 陳雪蘭完成使命後將身體還給落壽，讓張煜和趙縈成為互相擁抱的光與影，隨即含笑離去。

一年後，陳超妍和朴當具誕下一對雙胞胎男嬰，徐律就任精進閣負責人、從民間海選術士，世子登上王位並在李先生輔佐下勤政治國，朴進和金道主似乎也有了好消息XD



落壽同時保留了視力和陳復妍的神力，與張煜攜手四處回收逃逸的妖器。 張煜如約實現了帶她登上樹頂的心願，這對師徒經歷太多磨難，終於能夠幸福地在一起啦！



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