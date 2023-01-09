[分集剧情]《还魂：光与影》完结撒花！陈武为达目的不惜生灵涂炭，张煜窥见未来以妙计逆转局势！（EP10）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事。 最后一集里，陈武鼓动王和万长会一起实现他「强者更强」的痴梦，张煜被神女告知未来不可避免，决定将计就计......！

*以下内容包含《还魂：光与影》第10集关键内容！



从落寿到陈雪兰

张煜和落寿本名在断响谷度过幸福而短暂的一天，在李先生见证下以本名「赵萦」举办婚礼、正式结为夫妻。

原来陈雪兰早已预见火鸟会再次觉醒，她的灵魂一直留在陈府、借冰石之力以陈复妍身份出生，希望用自己的神力和帝王星张煜一起再次阻止祸乱。 落寿拾起最后一枚记忆碎片，对张煜说出「我爱你」随即合上双眼。



火鸟降世

陈武在王和万长会的支持下从辰耀院拿走火鸟。 陈湖警和金道主为阻止妖器外逃而央求朴进封住大门，随后被困其中; 朴进也被陈武一剑刺穿，三人对抗陈武失败、生死未卜。 王与世子意见相左，废除了世子的继承权和兵权，幸好张煜拿出先王留下的金牌，世子用它狠心推翻了被权力欲望迷惑的父王。

张煜得知火鸟注定会觉醒，认为上策是以自己能控制的方式尽快将其扼杀：张煜提前唤醒火鸟顺便烧死陈武和支持者，恢复神力的陈复妍在天府馆让火鸟彻底苏醒，张煜在敬天湖与之展开激战，将7名术士之力注入一支箭中，成功消灭了火鸟。



光与影

陈复妍及时救出了陈湖警和金道主，李先生则带走朴进并确保其脱离危险。 陈雪兰完成使命后将身体还给落寿，让张煜和赵萦成为互相拥抱的光与影，随即含笑离去。

一年后，陈超妍和朴当具诞下一对双胞胎男婴，徐律就任精进阁负责人、从民间海选术士，世子登上王位并在李先生辅佐下勤政治国，朴进和金道主似乎也有了好消息XD



落寿同时保留了视力和陈复妍的神力，与张煜携手四处回收逃逸的妖器。 张煜如约实现了带她登上树顶的心愿，这对师徒经历太多磨难，终於能够幸福地在一起啦！



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