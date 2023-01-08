《黑暗榮耀》兩條CP線太難取捨！腹黑熟男人夫 vs 開朗「劊子手」前輩，韓網友一致倒向不可能的這一對！

究竟是「韓國梁朝偉」還是「一起跳行刑舞的劊子手」？ 小編也覺得好難選哦XD

最近韓劇圈話題度最高的一部當屬宋慧喬的復仇大戲《黑暗榮耀》！從受盡欺凌的弱勢少女到處心積慮、縝密佈局的復仇者，宋慧喬飾演的「文同珢」少了一份受害者刻板印象中的可憐柔弱，取而代之是堅忍、決絕、耐心和果斷，讓不少觀眾甚至產生肅然起敬的感覺。



而除了復仇主線，因演員年齡跨度大而在開播前不受看好的主CP線，以及另一個大家都沒想到的「不倫」CP線也引起不少討論。 李到晛在劇中飾演文同珢的同齡人「朱如炡」，因醫生父親被患者殺死而常年痛苦，在教同珢圍棋的過程中獲得療癒，一開始想和她談戀愛、當她的王子，得知她的經歷後決定加入復仇計劃，成為她真正需要的劊子手。



同珢在劇中幾乎都是嚴肅緊繃的狀態，唯有被如炡告白時露出發自內心的笑容，這短暫的、註定不可得的幸福瞬間令人格外心酸。 如炡第一次看到同珢遍佈全身的傷痕時，震驚、心痛、憤怒揉在一起化作淚水，讓人感受到他對同珢的真心，也更加期待兩人合作的行刑舞。



另一條意想不到的CP線是同珢和復仇對象朴涎鎮的丈夫——河度領。 同珢的復仇計劃是讓加害者失去最重要的人，對於「賢妻良母」涎鎮來說就是失去丈夫和女兒。 同珢借圍棋刻意接近河度領，在暗處蓄力、慢慢攻破對方精心建造的圍墻，引誘他一步步走入同珢的過往。 河度領被這個總是讓他意外的女人佔據腦海、對她無限好奇，甚至開始調查妻子的過往，考慮為同珢打開妻子那個「並不美麗的盒子」。



導演安吉鎬在採訪中說希望鄭星一成為「韓國梁朝偉一般的演員」，感覺導演受《花樣年華》影響真的好深XD



編劇金銀淑則表示，河度領的作用是提供第三者視角：他同時聽到加害者和受害者雙方的主張，一個是美麗的妻子，一個是感興趣的陌生女人，最終會如何選擇？ 金編在此賣了個關子，表示看到結尾就會明白：「啊，原來度領是這樣的人」。



韓國網友形容這兩對的化學反應是「救援」和「賜藥」（*明知是死路也要走上去，比喻明知這對CP沒有結果仍要嗑），理智上支持前者，但感情上忍不住傾向後者：「救援CP很暖，但賜藥CP的化學反應瘋了」、「腦袋選1，心裡選2」、「後者的張力真的太強，年齡也相仿」、 「我真的以為在看《花樣年華》耶kk」、「雖然對姐弟戀不反感，但真的差太多、沒有心動感」、「度領讓人看不透內心，還是如炡比較安全」、「度領的最佳結局就是離婚獨自養女兒」。



第二季將在3月上線、具體日期未定，真的等不及想看同珢實現她的復仇計劃啊！



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