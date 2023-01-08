李孝利坦白很想懷孕當媽媽：後悔當藝人，想要一家人過平凡的生活

李孝利 坦承自己很難受孕。

李孝利在綜藝節目《加拿大入住》中公開了與家人相關的故事，看到祖孫三代住在一起的大家庭，李孝利十分感慨，表示：「老實說比起家裡只有夫妻倆，像這樣有孩子、有奶奶會讓人覺得很安穩，我和歐巴（李尚順）兩個人住，好羨慕這一大家人啊。」 接著李孝利又向嘉賓高仁淑取經，希望快點懷孕生孩子。 高仁淑告訴她「要很愛老公」，聽得李孝利忍不住調侃：「姐姐是在蜜月期懷孕的吧，蜜月期的時候可以很有激情地相愛，火焰四射那種。」



當被問及「如果回到20歲，會做藝人嗎」時，李孝利回答道：「不會吧。 我想我會平凡地生活」，今年李孝利44歲了，此前她就宣佈暫停大部份工作，專心養身體備孕，只是隔了那麼就始終沒傳出好消息，在節目裡李孝利也毫不避諱生育話題，能看出她十分迫切地想要擁有自己的孩子。 李孝利還稱：「來了這裡感觸頗多，結婚之後生孩子，有一個家庭，我很想這樣生活，以家庭為重，當了藝人之後有很多事情是無法挽回的。 每次想到人們對我指指點點、批評吐槽我，我都會很緊張，而我卻要控制好我自己，我也不知道持續這種生活對不對，始終很糾結。 」



俗話說有得必有失，李孝利是韓娛圈裡的萬能藝人，當紅時期十分能打，綜藝、廣告、雜誌拍攝拿到手軟，是無數後輩藝人憧憬的對象。 2013年她和李尚順成婚，當時被嘲笑「美女愛上野獸」，直到觀眾們看了《孝利家的民宿》才深刻理解李孝利為何願意下嫁名聲、人氣、吸金能力完全不如自己的李尚順，對方情緒穩定，並且能夠讓她坦然面對真實的自我，用愛牢牢圈住了她。 這幾年夫妻倆一直都在積極備孕，只是尚未有好消息傳出，看了本期節目之後，粉絲和觀眾們也很心疼李孝利，希望她早日懷孕當上媽媽。



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